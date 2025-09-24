Fallrückzieher! Palhinha gelingt seltenes Kunststück

Julius Schamburg 24.09.2025 • 21:27 Uhr Bayern-Leihgabe Joao Palhinha gelingt im League Cup ein seltenes Kunststück. Mit einem Fallrückzieher bringt der Portugiese Tottenham Hotspur in Führung.

Joao Palhinha hat Tottenham Hotspur im League Cup mit einem sehenswerten Fallrückzieher mit 1:0 in Führung gebracht.

Beim Duell gegen die Doncaster Rovers (JETZT im LIVETICKER) landete der Ball nach einer Ecke von Xavi Simons bei Bayern-Leihgabe Palhinha (14.).

League Cup: Palhinha trifft per Fallrückzieher

Der 30-Jährige zögerte nicht lange und beförderte den Ball mit dem rechten Fuß per Fallrückzieher ins gegnerische Tor.

Doncaster-Keeper Ian Lawlor hatte bei der Ecke seinen Kasten verlassen und musste mit ansehen, wie der Ball im leeren Tor einschlug.

Kurz darauf unterlief Doncaster-Verteidiger Jay McGrath ein Eigentor, das zum 2:0 für die Spurs führte (17.).

Tel vergibt Großchance

Palhinha war erst im vergangenen Sommer für 51 Millionen Euro aus England vom FC Fulham zum FC Bayern München gewechselt. In seiner ersten Saison beim deutschen Rekordmeister konnte er sich unter Trainer Vincent Kompany allerdings nicht durchsetzen.