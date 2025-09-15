Bundesliga: Seoane-Aus in Gladbach nach Debakel besiegelt

SPORT1 15.09.2025 • 17:32 Uhr Borussia Mönchengladbach zieht die Reißleine und stellt Trainer Gerardo Seoane frei. Das teilen die Fohlen einen Tag nach dem 0:4-Debakel gegen Werder Bremen mit.

Borussia Mönchengladbach hat sich von Trainer Gerardo Seoane getrennt. Wie die Fohlen am Montag bekanntgaben, wird der Schweizer fortan nicht mehr als Cheftrainer des Bundesligisten fungieren.

„Nach einer intensiven Aufarbeitung unseres Saisonstarts sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass wir eine Änderung auf der Position des Cheftrainers vornehmen müssen“, erklärte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus. „Nach nun saisonübergreifend zehn Bundesligaspielen ohne Sieg ist bei uns der Glaube geschwunden, dass der Umschwung mit Gerardo gelingen kann.“

Die Borussia steht mit nur einem Punkt und 0:5 Toren auf dem 16. Tabellenplatz, schlechter war Gladbach in 58 Jahren Bundesliga nur in der Saison 2015/16 (0 Punkte, 2:8 Tore) gestartet. Am Sonntag setzte es eine 0:4-Klatsche gegen Werder Bremen. Seit saisonübergreifend zehn Spielen sind die Fohlen ohne Sieg, seit fünf Partien sogar ohne Tor.

Ex-Profi übernimmt vorläufig in Gladbach

Fohlen-Präsident Rainer Bonhof teilte mit: „Gerardo hat die Mannschaft in einer schwierigen Situation übernommen, ist den Weg des Klubs mitgegangen, hat den Entwicklungsprozess der Mannschaft angeschoben und hat sie stabilisiert. Allerdings war das Ende der Saison nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben und der Start in diese Spielzeit ebenfalls nicht.“

Am Morgen hatte Seoane noch das Spiel-Ersatztraining geleitet, am Nachmittag wurde er im Rahmen einer Sitzung über seine Entlassung informiert. Wie Gladbach mitteilte, übernimmt U23-Trainer Eugen Polanski „bis auf Weiteres“. Die Bild nennt mit Urs Fischer und Edin Terzić zwei mögliche Seoane-Nachfolger.

Das Startprogramm für den neuen Trainer hat es in sich: Am Sonntag geht es zu Bayer Leverkusen, danach kommt Eintracht Frankfurt in den Borussia-Park.

Zweite frühe Entlassung in der Bundesliga

In der laufenden Bundesliga-Saison ist es bereits die zweite Trainer-Entlassung. Erik ten Hag war bei Bayer Leverkusen nach dem zweiten Spieltag von seinen Aufgaben entbunden worden. Nun folgte Seoane nur einen Spieltag später.

Einen ähnlichen Vorgang gab es in der Saison 2020/21, als sowohl David Wagner (Schalke) als auch Achim Beierlorzer (Mainz) nach dem zweiten Spieltag gehen mussten.

Der 46-Jährige hatte die Fohlen im Sommer 2023 als Nachfolger von Daniel Farke übernommen. Damit war er nach Frank Schmidt (Heidenheim) und Sebastian Hoeneß (Stuttgart) der dienstälteste Trainer der Bundesliga.

Virkus ebenfalls im Fokus

Die Premierensaison unter Seoane schloss Gladbach auf Platz 14, zuletzt schafften es die Fohlen auf den zehnten Rang. Von der ersehnten Europacup-Teilnahme war der Klub jeweils ein gutes Stück entfernt, Seoane erreichte in seinen 71 Ligaspielen einen Punkteschnitt von gerade einmal 1,13 Punkten.

Auch Virkus gilt in Gladbach längst nicht als unantastbar. Schon bald könnte ihm Nils-Ole Book zur Seite gestellt werden, der zuletzt als Sportdirektor des Zweitligisten SV Elversberg erfolgreich arbeitete.

Der Name Book geistert seit Tagen durch den Borussia-Park, eine ähnliche Doppelspitze hatte Virkus schon einmal (erfolglos) mit Nils Schmadtke probiert. Noch allerdings hat er die alleinige sportliche Macht.

