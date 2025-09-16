Bundesliga: Sorgt Harder für den nächsten RB-Transfer?

Curdt Blumenthal 16.09.2025 • 15:36 Uhr Conrad Harder stand bei RB Leipzig noch nicht einmal 90 Minuten auf dem Platz. Allein durch seine Anwesenheit könnte er aber wohl für einen weiteren Wechsel bei den Roten Bullen sorgen.

Neuzugang Conrad Harder könnte in naher Zukunft offenbar für einen weiteren Transfer bei RB Leipzig sorgen.

Seine Freundin Emma Jensen stand am Montag bei RB zumindest ebenfalls auf dem Trainingsplatz und soll sich laut der Bild-Zeitung um einen Vertrag bemühen.

Kurios ist dabei der jüngste Werdegang der Dänin. Jensen war erst im August beim portugiesischen Zweitligisten Amora FC vorgestellt worden.

Wechsel nach Leipzig macht Planungen zunichte

Die 20-Jährige wollte wohl ihrem Freund nach Portugal folgen, der vor dem Wechsel nach Leipzig bei Sporting Lissabon spielte. Dafür verließ sie ihren Heimatklub, den FC Kopenhagen.

Doch dann folgte Harders überraschender Wechsel nach Deutschland.

Folgt ihm Jensen nun also nach Leipzig?

RB-Transfer? „Transferfenster erst einmal zu“

„Aktuell beschäftigen wir uns noch nicht damit, da das Transferfenster in Deutschland erst einmal zu ist“, erklärte Leipzigs Sportchefin Viola Odebrecht Anfang September der Bild-Zeitung.