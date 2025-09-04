Bundesliga: Was Max Eberl beim FC Bayern vorgeworfen wird

Der FC Bayern kommt einfach nicht zur Ruhe. Kaum ist das Transferfenster geschlossen, ranken sich Gerüchte um Max Eberl. Im Aufsichtsrat habe man den Eindruck gewonnen, dass der Sportvorstand schon bald seinen Rücktritt einreichen könne, so legen es entsprechende Medienberichte nahe.
Was Eberl vorgeworfen wird
Bereits vor dem Bundesligaauftakt gegen Leipzig hatte Eberl auf einer Pressekonferenz einen besonderen Auftritt hingelegt und damit für Irritationen gesorgt.
Der 51-Jährige wirkte tatsächlich frustriert von den deutlichen Vorgaben und Beschränkungen durch den mächtigen Aufsichtsrat. Aber ist ein Abschied von der Säbener Straße wirklich eine Option?
Das sagt man über Eberl hinter den Kulissen
„Es ist ein Unterschied, ob jemand den Eindruck vermittelt, er werde bald zurücktreten oder ob er wirklich diese Gedanken hat“, sagt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“.
Aus Sicht des Insiders sei das bei vielen Fans falsch angekommen und habe auch deswegen für solchen Wirbel gesorgt. Ein Rücktritt wäre zum Status quo allerdings durchaus eine Katastrophe – die Personalsituation in der Führungsebene ist schließlich bereits jetzt angespannt.
SPORT1-Informationen zufolge gibt es durchaus weiterhin Kritik an Eberl. Dabei steht vor allem seine Arbeitsweise im Fokus. Der Sportvorstand habe Phasen, in denen er nicht erreichbar sei und schalte sich zu Gesprächen digital zu, obwohl man im Verein seine persönliche Anwesenheit geschätzt hätte – so heißt es hinter den Kulissen.
„Man könnte sagen, dass Eberl eben ein moderner Manager ist, auf der anderen Seite ist der FC Bayern – und gerade der Aufsichtsrat – da schon sehr klassisch unterwegs. Home-Office wird nicht immer gern gesehen“, sagt Kumberger und erinnert an die Vorwürfe, die Uli Hoeneß einst dem damaligen CEO Oliver Kahn machte.
Der Unterschied zu Salihamidzic
Eberls Problem: Sein Amtsvorgänger als Sportvorstand musste ebenfalls kritische Stimmen ertragen, galt aber als enorm fleißig. „Eberl steht da ein bisschen im Kontrast zu Hasan Salihamidzic, dem eine stetige Umtriebigkeit attestiert wurde. Das hat vor allem Hoeneß an ihm gefallen“, erklärt Kumberger.
Die ganze Diskussion um Eberl sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkten-Themen rund um den FC Bayern hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Chefreporter Stefan Kumberger.
Übrigens: Sie können mit unserem „Bawofon“ aktiv an der Bayern-Woche teilnehmen! Schicken Sie uns per WhatsApp Ihre Sprachnachricht mit Fragen, Meinungen, Lob, Kritik und Anregungen an 0151 – 21 63 72 41. Die interessantesten Beiträge werden dann Teil der Sendung. Alle Infos dazu im Podcast.