Bundesliga: BVB in Mainz weiter mit Ausfällen

SID 25.09.2025 • 14:22 Uhr Trainer Niko Kovac benötigt Geduld, aber es gibt gute Nachrichten.

Beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund beginnen sich einige Personalsorgen aufzulösen - aber wohl noch nicht rechtzeitig für das Spiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/DAZN). Kapitän Emre Can fällt weiterhin aus, auch Julien Duranville befindet sich noch in der Reha. „Sie machen Fortschritte, aber nicht wie erhofft“, sagte Trainer Niko Kovac am Donnerstag.

{ "placeholderType": "MREC" }

Innenverteidiger Aaron Anselmino „war teilintegriert ins Training“, berichtete Kovac, „er fühlt sich aber immer noch nicht zu 100 Prozent einsatzbereit, wir nehmen ihn eher wieder ein wenig zurück“.

Kader-Debüt von Sturm-Neuzugang Silva?

Kurz vor der Rückkehr steht hingegen Niklas Süle, der neue Stürmer Fabio Silva könnte erstmals im Kader stehen. Kovac blieb aber vorsichtig: „Sie waren auch nur teilintegriert, wir werden schauen, ob sie Alternativen werden.“