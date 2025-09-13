BVB: Kehl sauer! "Die Geschichte ist komplett erfunden"

Vincent Wuttke 13.09.2025 • 16:00 Uhr BVB-Sportdirektor Kehl wütet über OP-Gerüchte um einen Neuzugang.

Der Ärger um die Verletzung von Neuzugang Fábio Silva hat beim BVB in den vergangenen Tagen für Aufsehen gesorgt. Laut einem Bericht der Ruhr Nachrichten droht nun auch bei Carney Chukwuemeka ein Eingriff. Sportdirektor Sebastian Kehl macht dies wütend.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der neue Mittelfeldspieler solle aufgrund freier Gelenkkörper im Knie Probleme haben und operiert werden. Kehl wurde vor der Bundesliga-Partie beim 1. FC Heidenheim darauf angesprochen: „Diese Nachricht, die sie vorlesen, habe ich auch gelesen. Das ist eine Geschichte, die komplett erfunden ist”, polterte der Ex-Profi bei Sky.

Kehl weiter: „Wir waren sehr überrascht, sind darüber nicht informiert worden und ich finde es an einer Stelle auch nicht in Ordnung, wenn über Gesundheitszustände unserer Spieler solche Gerüchte aufkommen, die völlig haltlos sind.“

Kehl sauer nach OP-Berichten

Der BVB-Boss fügte an: „Er ist heute dabei und es ist auch keine Operation im Winter geplant, um das mal klarzumachen.“

{ "placeholderType": "MREC" }