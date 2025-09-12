Nächstes OP-Drama beim BVB

SPORT1 12.09.2025 • 10:55 Uhr Der nächste Sommertransfer von Borussia Dortmund muss offenbar unters Messer. Neben Fábio Silva gibt es weitere Sorgen beim BVB.

Der Ärger um die Verletzung von Neuzugang Fábio Silva sorgt rund um den BVB seit Tagen für Wirbel, offenbar droht Borussia Dortmund aber auch bei einem anderen Sommertransfer Ungemach: Carney Chukwuemeka.

Nachdem bei Silva offenbar erst beim Medizincheck Ende August herauskam, dass der Stürmer wegen einer dem BVB bereits bekannten Adduktorenverletzung sogar operiert wurde (was wiederum die BVB-Bosse nicht wussten), droht nun offenbar auch Chukwuemeka ein chirurgischer Eingriff.

BVB: Auch Chukwuemeka muss wohl operiert werden

Der Mittelfeldspieler war bereits in der vergangenen Rückrunde nach Dortmund verliehen und wurde nach längerem Hin und Her im Sommer jetzt fest verpflichtet.

Allerdings kam der 21-Jährige, der mit der Borussia noch die Klub-WM absolviert hatte, wie schon im Winter mit Trainingsrückstand nach Dortmund, berichten die Ruhr Nachrichten. Doch es kommt noch schlimmer.

Denn Chukwuemeka leide unter einem freien Gelenkkörper im Knie, der Schmerzen verursache und den Engländer immer wieder zu Pausen zwinge. Sogar eine OP sei nötig! Zwar habe der BVB das gewusst - der eigentliche Zeitplan wurde durch die zähen Verhandlungen aber torpediert, berichten die RN.

Verhandlungen mit Chelsea torpedieren Zeitplan

Eigentlich wollte man den Mittelfeldspieler demnach früh verpflichten und direkt operieren lassen, damit er eine möglichst reibungslose Vorbereitung absolvieren kann. Stattdessen zog sich die Einigung mit Chelsea, erst in der letzten Woche des Transfensters kam er für gut 20 Millionen Euro Ablöse.

Die fällige OP muss nun in den Winter verschoben werden, Chukwuemeka bis dahin auf die Zähne beißen. Dem Vernehmen nach ist aber damit zu rechnen, dass sein Knie immer wieder Probleme machen könnte und Pausen erfordern wird.