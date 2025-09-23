Newsticker
BVB: Nächster Millionen-Deal wohl perfekt

Nächster Geldregen für den BVB?

Bei Borussia Dortmund klingeln offenbar bald wieder die Kassen. Laut Medienberichten haben die Schwarz-Gelben eine Partnerschaft mit einem Supermarkt-Riesen abgeschlossen.
Frohe Kunde für Borussia Dortmund: Wie die Ruhr Nachrichten und die WAZ berichten, hat der Verein einen weiteren Premium-Partner an Land gezogen und eine Zusammenarbeit mit dem Lebensmittelkonzern REWE abgeschlossen. Die Kooperation soll über einen Zeitraum von fünf Jahren vereinbart worden sein.

Demnach soll REWE der neue Trainingssponsor des BVB werden und zunächst für eine Saison auf der Trainingsbekleidung zu sehen sein. Aus Sicht der Schwarz-Gelben eine lukrative Angelegenheit: Für das Logo des Konzerns auf der Trainingskleidung soll der Verein sechs Millionen Euro einstreichen.

Wie es weiter heißt, bringt die auf fünf Jahre angelegte Zusammenarbeit in Summe sogar 15 Millionen Euro ein. Laut den Ruhr Nachrichten ist in den kommenden Tagen mit einer offiziellen Verkündung des Deals zu rechnen.

REWE ist bereits Hauptpartner und Trikotsponsor des Dortmunder Frauenteams. Der neue Deal reiht sich in zahlreiche lukrative Partnerschaften ein, die zuletzt finalisiert wurden.

BVB schloss zuletzt viele Partnerschaften ab

Ende Mai präsentierten die Dortmunder Vodafone als neuen Haupt- und Trikotsponsor. Der Telekommunikations-Riese legt dafür jährlich 30 Millionen Euro auf den Tisch. Anschließend verlängerte der Klub den Vertrag mit dem Ausrüster Puma bis ins Jahr 2034, wodurch die Borussia bis zu 400 Millionen Euro erhalten soll.

Anfang August schloss der BVB zudem einen Vertrag mit Polestar als neuem Mobilitätspartner ab. Seit dieser Saison ist der Elektroautohersteller auf den Ärmeln der Trikots in sämtlichen Wettbewerben zu finden.

