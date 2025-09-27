BVB schafft, was noch niemandem in der Bundesliga-Geschichte gelungen war

Borussia Dortmund hat bei seinem 2:0-Sieg über den FSV Mainz 05 einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt.
BVB schafft Einmaliges
Die Schwarz-Gelben gingen zum zehnten Mal in Folge mit einer Führung in die Pause (2:0). Das war zuvor noch keinem Klub in der Bundesliga gelungen.
BVB: Brandt legt beide Tore auf
Daniel Svensson erzielte auf Vorlage von Julian Brandt das erste Tor des Nachmittags (27.). Karim Adeyemi legte wenig später nach (40.) - ebenfalls nach einem Assist von Brandt.
Acht von zehn Spielen, in denen der BVB in Führung gelegen hatte, gewann das Team von Trainer Niko Kovac schließlich auch.
Beim Bundesliga-Auftakt auf St. Pauli spielten die Dortmunder am Ende nur 3:3. In Mainz änderte sich nach der Pause nichts mehr am Spielstand.
Dortmund verkürzte durch den Sieg in Mainz den Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern auf zwei Punkte. Die Bayern hatten am Freitagabend deutlich gegen Werder Bremen gewonnen (4:0).