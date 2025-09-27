BVB schafft, was noch niemandem in der Bundesliga-Geschichte gelungen war

Christopher Mallmann 27.09.2025 • 17:03 Uhr Borussia Dortmund sorgt bei seinem Sieg beim FSV Mainz 05 für eine neue Bestmarke in der Bundesliga.

Borussia Dortmund hat bei seinem 2:0-Sieg über den FSV Mainz 05 einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt.

Die Schwarz-Gelben gingen zum zehnten Mal in Folge mit einer Führung in die Pause (2:0). Das war zuvor noch keinem Klub in der Bundesliga gelungen.

BVB: Brandt legt beide Tore auf

Daniel Svensson erzielte auf Vorlage von Julian Brandt das erste Tor des Nachmittags (27.). Karim Adeyemi legte wenig später nach (40.) - ebenfalls nach einem Assist von Brandt.

Acht von zehn Spielen, in denen der BVB in Führung gelegen hatte, gewann das Team von Trainer Niko Kovac schließlich auch.

Beim Bundesliga-Auftakt auf St. Pauli spielten die Dortmunder am Ende nur 3:3. In Mainz änderte sich nach der Pause nichts mehr am Spielstand.