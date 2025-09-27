Der BVB hält mit dem FC Bayern Schritt

Christopher Mallmann 27.09.2025 • 17:23 Uhr Borussia Dortmund siegt auch in Mainz und bleibt an den Bayern dran. Julian Brandt sticht als Edel-Ersatz heraus.

Borussia Dortmund lässt den FC Bayern nicht davonziehen. Die Schwarz-Gelben siegten bei Mainz 05 mit 2:0 und verkürzten den Abstand auf den deutschen Rekordmeister auf zwei Punkte.

Für den BVB war es derweil der vierte Bundesliga-Sieg in Folge und das vierte Liga-Spiel in Serie ohne Gegentor. Außerdem stellte das Team von Trainer Niko Kovac durch die 2:0-Pausenführung einen neuen Bundesliga-Rekord auf.

Brandt kurzfristig in Startelf

„Wir sind schon ein Stück weit in der Jäger-Rolle, aber es ist trotzdem zu früh. Aber wir sind der Tabelle nach erst mal Jäger und das nehmen wir so an“, sagte Julian Brandt bei Sky.

Daniel Svensson und Karim Adeyemi sorgten für die Tore des BVB - beide auf Vorarbeit von Brandt, der kurzfristig für Stürmer Serhou Guirassy in die Startelf gerückt war. Der 29-Jährige plagte sich vor Anpfiff mit Oberschenkelproblemen herum.

„Er (Guirassy; Anm. d. Red.) hatte beim Aufwärmen mehr Probleme, als wir gestern im Training gesehen haben. Ich hoffe, dass er es noch zu Bilbao schafft, aber wir gehen auch kein Risiko ein. Wir werden ihn noch brauchen. Aber wir werden alles versuchen", sagte Trainer Niko Kovac nach dem Spiel bei DAZN.

Notbremse gegen Adeyemi

Besonderer Aufreger: Mainz-Keeper Robin Zentner sah die Rote Karte nach einem brutalen Einsteigen und zugleich einer Notbremse gegen Adeyemi (67.).