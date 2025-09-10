BVB: Schlotterbeck zurück im Mannschaftstraining

SID 10.09.2025 • 18:33 Uhr Positive Nachrichten beim BVB: Fünf Monate nach seinem Meniskusriss kehrt Nico Schlotterbeck ins Mannschaftstraining zurück.

Nationalspieler Nico Schlotterbeck ist fünf Monate nach seinem Meniskusriss ins Mannschaftstraining von Borussia Dortmund zurückgekehrt.

Der Innenverteidiger konnte die Einheiten mit seinen Teamkollegen zumindest teilweise mitmachen, zuletzt hatte er bereits ein individuelles Training absolviert. Das teilte der BVB am Mittwoch mit.