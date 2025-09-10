Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

BVB: Schlotterbeck zurück im Mannschaftstraining

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Gute Nachrichten für den BVB

Positive Nachrichten beim BVB: Fünf Monate nach seinem Meniskusriss kehrt Nico Schlotterbeck ins Mannschaftstraining zurück.
Mit fünf Neuen, rund um Star-Neuzugang Jobe Bellingham, startet Borussia Dortmund in die Saison 2025/26. Was ist drin für das Team von Trainer Niko Kovac? Muss man in der Bundesliga wieder so lange um die Qualifikation für die Champions League zittern? Wir machen den Check!
SID
Positive Nachrichten beim BVB: Fünf Monate nach seinem Meniskusriss kehrt Nico Schlotterbeck ins Mannschaftstraining zurück.

Nationalspieler Nico Schlotterbeck ist fünf Monate nach seinem Meniskusriss ins Mannschaftstraining von Borussia Dortmund zurückgekehrt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Innenverteidiger konnte die Einheiten mit seinen Teamkollegen zumindest teilweise mitmachen, zuletzt hatte er bereits ein individuelles Training absolviert. Das teilte der BVB am Mittwoch mit.

Schlotterbeck hatte sich Anfang April einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen, Ende Juli war er ins Lauftraining zurückgekehrt. Ein Comeback des 25-Jährigen war zuletzt für Oktober angepeilt gewesen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite