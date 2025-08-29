Nächster Transfer! Neuer Stürmer für den BVB

Maximilian Huber 29.08.2025 • 16:35 Uhr Borussia Dortmund verstärkt weiter seinen Kader. Die Schwarz-Gelben verpflichten den portugiesischen Offensivspieler Fábio Silva aus Wolverhampton.

Borussia Dortmund hat seine Transferplanungen weiter vorangetrieben und den nächsten Neuzugang verkündet.

Wie der BVB am Freitag bekanntgab, wechselt nach Carney Chukwuemeka und Aarón Anselmino auch der portugiesische Stürmer Fábio Silva nach Westfalen. Der 23-Jährige kommt für knapp 25 Millionen Euro von Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers nach Dortmund. Beim BVB unterschrieb Silva einen Vertrag bis 2030, wo er mit der Rückennummer 21 auflaufen wird.

Silva: „Dieser Klub hat eine enorme Strahlkraft“

„Es war unser Ziel, das Team während der laufenden Transferperiode auch im Sturmzentrum breiter aufzustellen, um möglichst unberechenbar und für alle Situationen in drei Wettbewerben bestmöglich gewappnet zu sein. Wir haben viel Geduld benötigt, um unsere Vorstellungen durchzusetzen und sind nun froh, in Fabio Silva einen Spieler mit großem Potenzial verpflichtet zu haben“, wird Borussia Dortmunds Geschäftsführer Sport Lars Ricken zitiert.

Silva selbst freut sich auf sein Kapitel in Dortmund. „Dieser Klub hat eine enorme Strahlkraft, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Ich kenne den BVB als leidenschaftlichen Verein mit unglaublichen Fans. Jetzt selbst Teil davon zu sein, erfüllt mich mit Stolz und großer Vorfreude. Ich möchte mich schnell einleben, alles geben und meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Team erfolgreich sind.“

Silva zuletzt mehrmals verliehen

Silva war bereits am Donnerstag in Deutschland gelandet und absolvierte am Freitag den Medizincheck beim BVB. Schon am Sonntag soll der Portugiese gegen Union Berlin sein Kaderdebüt feiern.