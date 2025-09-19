Demirovic sei Dank: VfB besiegt St. Pauli

SID 19.09.2025 • 22:26 Uhr Ermedin Demirovic erzielt beim 2:0 gegen gute Gäste den ersten Treffer und bereitet den zweiten vor.

Reserve-Kapitän Ermedin Demirovic hat den VfB Stuttgart nach bislang enttäuschendem Saisonstart vorerst wieder auf Kurs gebracht. Der oft in der Kritik stehende Angreifer ebnete dem amtierenden Pokalsieger beim verdienten 2:0 (1:0) gegen den bislang unbesiegten FC St. Pauli mit einem Treffer und einer Vorlage den Weg zum zweiten Saisonsieg.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nachdem Nationalspieler Angelo Stiller mit einem Foulelfmeter (24.) am starken Nikola Vasilj gescheitert war, brachte Demirovic den überlegenen VfB in einer tempo- und abwechslungsreichen Begegnung in Führung (43.). Kurz nach der Pause legte er das 2:0 von Bilal El Khannouss auf (50.). Zwei weitere Treffer von Demirovic wurden wegen Abseits aberkannt (4. und 58.).

„Das fühlt sich heute auf jeden Fall an wie ein Befreiungsschlag“, sagte der Matchwinner bei Sky. Weil Atakan Karazor auf der Bank saß, übernahm Demirovic die Rolle als Kapitän. Für so einen Verein die Binde zu tragen, ist etwas ganz Besonderes. Es hat Spaß gemacht und irgendwie auch beflügelt", gab er zu.

VfB-Boss: „Ton etwas schärfer“

„Das war heute die Reaktion, die es gebraucht hat“, lobte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, „alle haben eine Schippe draufgelegt, das war ein absolut verdienter Sieg.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Zugleich räumte er ein, dass der „Ton unter der Woche ein bisschen schärfer war“ nach dem missglückten Saisonstart mit „drei eher durchwachsenen Bundesliga-Spielen“.

Vasilj hält Stiller-Elfmeter

Nach dem 1:3 beim SC Freiburg hatte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß unter anderem Atakan Karazor aus der Startelf genommen. Und Demirovic, der anstelle des Stammkapitäns die Binde trug, gab schon mit seinem Abseitstreffer die Richtung vor: Die Gastgeber waren bemüht, schnell in Führung zu gehen.

Tatsächlich jubelten die Fans des VfB zwanzig Minuten später erneut - aber auch zu früh: Stiller schoss einen von Eric Smith an Tiago Tomás verschuldeten Foulelfmeter derart schwach, dass Vasilj mühelos parieren konnte. Der 29-Jährige hat in der Bundesliga nun sechs von sieben Strafstößen abgewehrt.

Stiller hätte sich kurz darauf rehabilitieren können, scheiterte aber aus kurzer Distanz erneut an Vasilj (29.). Zu diesem Zeitpunkt war die Führung des VfB überfällig: St. Pauli, das immer wieder selbst gefährlich wurde, stand mächtig unter Druck.

{ "placeholderType": "MREC" }

Neuzugang El Khannouss besorgt den Endstand

Dem oft so kritisch beäugten Demirovic gelang dann doch die erlösende Führung, dabei setzte er sich gegen die halbe Abwehr der Gäste durch und überlupfte auch noch Vasilj. „Das Gute ist, es steht erst 1:0“, sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann zur Halbzeit bei Sky.