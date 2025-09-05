Die traurige Geschichte hinter der Nummer eines Bundesliga-Stars!

Daniel Höhn 05.09.2025 • 14:12 Uhr Der neue Bremen-Star Victor Boniface hat die Wahl seiner Rückennummer erklärt. Die Geschichte dahinter ist sehr traurig.

Victor Boniface hat die traurige Geschichte hinter seiner Rückennummer bei seinem neuen Verein, Werder Bremen, enthüllt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Meine Mutter ist an einem 22. gestorben, die Nummer ist hier aber vergeben. Als mir daher die 44 angeboten wurde, habe ich zugesagt“, verriet Boniface.

Die 22, die Boniface bei Bayer Leverkusen trug, ist bei Werder von Julian Malatini besetzt.

Bundesliga-Star: „Ich trank sogar Alkohol“

Als Boniface noch in Norwegen bei Bodö/Glimt spielte, starb seine Mutter. Dieser Schicksalsschlag kostete ihn fast die Karriere. „Ich verlor meine Leidenschaft für Fußball, mir ging es sehr schlecht. Ich trank sogar Alkohol. Etwas, das ich jetzt nie tue“, erzählte Boniface ein paar Jahre später, als er bereits in Belgien spielte.

{ "placeholderType": "MREC" }