Die traurige Geschichte hinter der Nummer eines Bundesliga-Stars!

Victor Boniface hat die traurige Geschichte hinter seiner Rückennummer bei seinem neuen Verein, Werder Bremen, enthüllt.
Darum wählte Boniface die 44
„Meine Mutter ist an einem 22. gestorben, die Nummer ist hier aber vergeben. Als mir daher die 44 angeboten wurde, habe ich zugesagt“, verriet Boniface.
Die 22, die Boniface bei Bayer Leverkusen trug, ist bei Werder von Julian Malatini besetzt.
Bundesliga-Star: „Ich trank sogar Alkohol“
Als Boniface noch in Norwegen bei Bodö/Glimt spielte, starb seine Mutter. Dieser Schicksalsschlag kostete ihn fast die Karriere. „Ich verlor meine Leidenschaft für Fußball, mir ging es sehr schlecht. Ich trank sogar Alkohol. Etwas, das ich jetzt nie tue“, erzählte Boniface ein paar Jahre später, als er bereits in Belgien spielte.
Zuletzt hatte sich ein Wechsel zur AC Mailand zerschlagen, da der italienische Klub nach zwei Kreuzbandrissen bei Boniface kein Risiko eingehen wollte. So landete er auf Leihbasis bei Werder Bremen.