Bundesligist gelingt Transfer-Coup: Boniface-Wechsel perfekt

Johannes Behm 01.09.2025 • 19:54 Uhr Werder Bremen holt Victor Boniface. Den Grün-Weißen gelingt mit dem Stürmer ein Transfer-Coup.

Victor Boniface wechselt zu Werder Bremen. Das verkündete der Bundesligist am Montagabend kurz vor der Schließung des Transferfensters. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Der Stürmer kommt per Leihe von Vizemeister Bayer 04 Leverkusen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano beteiligt sich Werder am Gehalt des 24-Jährigen.

„Victor ist physisch enorm stark, hat einen sehr guten Abschluss und ein gutes Tempo. In Bayers Meistersaison hat er als Torschütze und Vorbereiter geglänzt. Ich bin sicher, dass er für unsere Gruppe in dieser Spielzeit ein ganz wichtiger Faktor werden kann“, zeigte sich Bremen-Trainer Horst Steffen in der Mitteilung voller Vorfreude.

Boniface begründet Schritt zu Bremen

„Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt, den Wechsel zu Werder zu machen“, begründete der nigerianische Nationalspieler den Schritt und nannte seine Ziele: „Ich möchte mit meinen Leistungen dazu beitragen, dass wir unsere gemeinsamen Ziele in dieser Saison erreichen können. Ich freue mich auf mein neues Team und die Zeit bei Werder.“

