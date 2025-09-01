Bundesligist gelingt Transfer-Coup: Boniface-Wechsel perfekt

Victor Boniface wechselt zu Werder Bremen. Das verkündete der Bundesligist am Montagabend kurz vor der Schließung des Transferfensters. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
Boniface-Transfer perfekt
Der Stürmer kommt per Leihe von Vizemeister Bayer 04 Leverkusen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano beteiligt sich Werder am Gehalt des 24-Jährigen.
„Victor ist physisch enorm stark, hat einen sehr guten Abschluss und ein gutes Tempo. In Bayers Meistersaison hat er als Torschütze und Vorbereiter geglänzt. Ich bin sicher, dass er für unsere Gruppe in dieser Spielzeit ein ganz wichtiger Faktor werden kann“, zeigte sich Bremen-Trainer Horst Steffen in der Mitteilung voller Vorfreude.
Boniface begründet Schritt zu Bremen
„Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt, den Wechsel zu Werder zu machen“, begründete der nigerianische Nationalspieler den Schritt und nannte seine Ziele: „Ich möchte mit meinen Leistungen dazu beitragen, dass wir unsere gemeinsamen Ziele in dieser Saison erreichen können. Ich freue mich auf mein neues Team und die Zeit bei Werder.“
Zuletzt war ein Boniface-Transfer zur AC Milan an beim Medizincheck aufgetretenen Komplikationen gescheitert. Für Leverkusen kam Boniface in 61 Spielen zum Einsatz, in denen er 31 Tore und 17 Vorlagen beisteuern konnte.