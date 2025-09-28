Díaz beim FC Bayern: "Die Stadt ist spektakulär schön"

Daniel Höhn 28.09.2025 • 16:51 Uhr Bayerns Neuzugang Luis Díaz hat sich zu seinem starken Start in München geäußert. Der Kolumbianer verrät auch, welcher Teamkollege ihn „total überrascht“ hat.

Nach seinem Auftakt mit vier Toren und drei Vorlagen hat sich Bayerns Neuzugang Luis Díaz unter anderem zu seinem Traumstart in der Bundesliga geäußert.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Das Team macht es mir auf dem Platz sehr leicht. Wir haben gerade in der Offensive viele großartige Spieler, die nicht nur daran denken, selbst Tore zu machen, sondern auch den Mitspielern helfen“, sagte Díaz, der für 67 Millionen Euro vom FC Liverpool gekommen war, der Bild.

Es sei „unglaublich, mit ihnen Angriffe zu spielen. Sie haben so viel Qualität! Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich und fühle mich immer noch besser und wohler“.

Kane? „Er macht einfach alles“

Besonders beeindruckt zeigt sich Díaz von Harry Kane: „Er macht einfach alles, schießt Tore, gestaltet das Spiel und verteidigt sogar. Er hat mich total überrascht. Ich bin sehr happy darüber, jetzt an seiner Seite spielen zu können.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Díaz erklärte: „Aus der Zeit, in der ich bei Liverpool gespielt habe und er noch bei Tottenham war, wusste ich, dass er viele Tore schießt. Aber als ich die ersten Male mit ihm trainiert habe, dachte ich: ‚Dieser Typ ist brutal!‘“

Díaz verriet ebenfalls, welche beiden Spieler ihm bei der Integration halfen. „In unserer Mannschaft sprechen nicht viele Spanisch, aber Serge Gnabry und Joshua Kimmich können es und haben mich sehr unterstützt“, sagte er.

Der Kolumbianer führte aus: „Das ganze Team hilft mir. Die Kabine hält zusammen, ist angenehm ruhig und bodenständig. Das ist sehr familiär. Das und das Vertrauen, das mir der Trainer sofort gegeben hat, waren sehr wichtig für meinen tollen Start hier in München.“

München? „Die Stadt ist spektakulär schön!“

Díaz, der bei den Bayern einen Vertrag bis 2029 besitzt, will erst einmal sein „Englisch perfektionieren, um mich möglichst schnell noch besser verständigen zu können.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Dennoch möchte er auch Deutsch lernen, denn er war bereits mit der Familie viel in München unterwegs.

„Die Stadt ist spektakulär schön! Das habe ich ehrlicherweise nicht erwartet. Die Leute sind sehr nett zu mir und meiner Familie und man kann hier viel mit den Kindern machen. Wir waren schon oft in den schönen Parks und probieren auch gerne Restaurants“, schwärmte Díaz.