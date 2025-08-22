FC Bayern: Traumhafte Bundesliga-Premiere für Díaz

Maximilian Lotz 22.08.2025 • 21:27 Uhr Neuzugang Luis Díaz erzielt gleich in seinem ersten Bundesliga-Spiel für den FC Bayern sein erstes Tor. Und was für eins!

Mit einem Traumtor hat Luis Díaz sein Bundesliga-Debüt für den FC Bayern gekrönt. Der Offensivstar erzielte im Auftaktspiel gegen RB Leipzig (6:0) das zwischenzeitliche 2:0 (32.) - und das besonders sehenswert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Am Ende einer schnellen Ballstafette über Joshua Kimmich und Harry Kane leitete Serge Gnabry den Ball am Sechzehner per Hacke weiter zu Díaz. Aus zwölf Metern jagte der Kolumbianer den Ball rechts oben in den Winkel - der Schuss touchierte noch die Latte und schlug dann im Netz ein.

Díaz-Traumtor lässt TV-Kommentator staunen

„Was für eine Bude“, staunte Sky-Kommentator Frank Buschmann. „Der Abschluss ist schmackofatz, das ist wirklich großartig, zum mit der Zunge schnalzen. Und besser kann ein Bundesliga-Debüt nicht verlaufen.“

Es war Díaz‘ erster Torschuss im Spiel - und der war gleich drin.

{ "placeholderType": "MREC" }

Freund schwärmt von Díaz: „Er sprüht vor Energie“

„Er fügt sich super ein“, sagte Bayerns-Sportdirektor Christoph Freund in der Halbzeitpause bei Sky. „Er ist sehr intensiv unterwegs. Er sprüht vor Energie und Spielfreude. Er hat einfach Bock, Fußball zu spielen.“

Schon beim Triumph im Franz-Beckenbauer-Supercup gegen den VfB Stuttgart (2:1) hatte der Neuzugang vom FC Liverpool am vergangenen Samstag sein erstes Pflichtspieltor für die Bayern markiert.

Zum Bundesligastart sorgte die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany schon im ersten Durchgang vor allem dank Michael Olise für klare Verhältnisse. Der Franzose glänzte mit einem Doppelpack (27., 42.).

{ "placeholderType": "MREC" }