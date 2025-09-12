"Er hat seine Karriere selbst weggeschmissen“: Ex-HSV-Spieler van der Vaart watscht Sané ab

Annabella Aulinger 12.09.2025 • 11:44 Uhr Erst diesen Sommer ersetzte der FC Bayern Leroy Sané durch Luis Díaz. Der ehemalige Profi Rafael van der Vaart beurteilt beide Transfers - und findet harte Worte für Sané.

Vor knapp einem Monat hat Luis Díaz den in die Süper Lig gewechselten Leroy Sané im Kader des FC Bayerns ersetzt. Nun schätzte der ehemalige HSV-Spieler Rafael van der Vaart ein, ob der Transfer des Kolumbianers ein Upgrade für die Münchener ist.

„Ja, schon. Diaz ist ein Kämpfer und gibt jede Minute echt alles. Er ist sehr gut. Aber die Entwicklung von Sané finde ich einfach schade. Er hat seine Karriere selbst weggeschmissen“, sagte er in einem Interview mit ran.

Sané wechselte Anfang Juli vom Deutschen Meister ablösefrei zu Galatasaray in die erste türkische Liga. Zuvor spielte der Stürmer für fünf Jahre bei den Bayern, schoss in 223 Einsätzen 61 Tore.

Fans des FC Bayerns zeigten sich durchaus froh über Sanés Abschied. Von den Galatasaray-Fans wurde der 29-Jährige bei seiner Ankunft indes frenetisch gefeiert.

Ein paar Wochen nach Sanés Abgang kam es bei Bayern zur Verpflichtung von Luis Díaz, dem womöglich perfekten Ersatz für den abgegangenen Stürmer. Der 28-Jährige kam aus der Premier League und lebte sich sofort in München ein, schoss in zwei Spielen bereits zwei Tore. Allerdings zeigte er im letzten Bundesligaspiel der Bayern eine wechselhafte Leistung und Fans verglichen ihn in der Folge mit Sané.

Der Kolumbianer kann sein weiteres Potenzial am Samstag im Spiel gegen den Hamburger SV zeigen. Der FC Bayern gilt als klarer Favorit.