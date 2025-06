Sané-Wechsel perfekt: Neuer Klub verkündet Gehalt

Leroy Sanés Wechsel ist fix. Der DFB-Star unterschreibt in Istanbul, soll bis mindestens 2028 bleiben.

Der 29-Jährige unterschrieb beim Meister der türkischen Süper Lig am Donnerstag einen Dreijahresvertrag bis 2028. Dies bestätigte der Klub am Donnerstag, nachdem Sané in der Nacht zuvor nach Istanbul gereist war.