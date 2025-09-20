FC Augsburg: Wagner erklärt kuriose Aktion nach Abpfiff

Vincent Wuttke 20.09.2025 • 22:25 Uhr Sandro Wagner stellt sich nach der Pleite gegen Mainz alleine den Fans und erklärt den Grund.

Sandro Wagner ging auf die Fankurve zu, zeigte mit beiden Daumen auf seine Brust und hob entschuldigend die Arme hoch.

Der neue Trainer des FC Augsburg musste gegen den FSV Mainz 05 nach einer teils desolaten Vorstellung eine völlig verdiente 1:4-Niederlage hinnehmen und kassierte am vierten Spieltag schon die dritte Niederlage. Es steht Rang 15 zu Buche.

Dabei sollte es mit dem 37 Jahre alten Wagner nach oben gehen, jetzt steigt früh der Druck. Nächsten Samstag geht es nach Heidenheim.

Wagner erklärt kuriose Szene

Wagner stellte sich nach Abpfiff symbolisch vor seine Elf und erklärte seinen Gang zu den Fans nach dem Abpfiff, während die Spieler in die Kabine verschwanden.

„Ich habe den Fans schon vor der Saison gesagt, wenn wir gewinnen, komme ich nicht. Dann sollen die Spieler gefeiert werden. Und wenn wir verlieren, dann komme ich. Dann sollen sie erstmal an mir ihren Unmut auslassen, was sie jetzt gar nicht großartig gemacht haben.“