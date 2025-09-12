FC Bayern: "Auf den Deckel bekommen!" Sandro Wagner verteidigt krasse These

Philipp Heinemann 12.09.2025 • 23:24 Uhr Sandro Wagner sorgt mit einem überraschenden Vergleich zum FC Bayern für Aufsehen. Nun verteidigt er seine wilde These.

Sandro Wagner hat seinen kontroversen Vergleich zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern verteidigt. Der Coach des FCA hatte nach der Niederlage gegen den deutschen Meister behauptet, dass sein Team nicht „weniger Qualität“ als Bayern habe.

„Zwei Stunden später hätte ich vielleicht einen Tick anders geantwortet“, sagte Wagner nun auf Nachfrage von SPORT1 und verwies auf sein emotionales Wesen während und unmittelbar nach dem Spiel.

„Ich habe die Frage (nach dem Spiel, Anm. d. Red.) schon so wahrgenommen, dass wir auf allen Positionen natürlich qualitativ Nachteile haben und deswegen so eine Niederlage in Ordnung ist. Und das kann ich für mich nicht akzeptieren. Da tue ich mich einfach schwer“, erklärte der Ex-Profi, der einst auch für den FCB aufgelaufen war.

„Von Mario und von Lothar auf Deckel bekommen“

Mit der Akzeptanz der in seinen Augen suggerierten Unterlegenheit hätte er „wahrscheinlich nicht schlafen können. Das beziehe ich nicht nur auf Spieler, sondern gesamtheitlich von Greenkeeper bis Physiotherapeuten will ich da in die Bresche springen und nicht qualitativ von Vornherein sagen: Wir sind schlechter oder haben weniger Qualität und deswegen verlieren wir gegen Bayern.“

Wagner, der am Sonntag auswärts beim FC St. Pauli antritt, sprach von einem „Verteidigungsmechanismus.“

Klar sei auch: „Wenn man das nur so rauszieht und mich nicht ganz so gut kennt, kann man da was Negatives reininterpretieren. Aber klar weiß ich, dass Bayern uns in vielen finanziellen Dingen meilenweit voraus ist.“

Kritik an den forschen Aussagen hatte unter anderem die Ex-Spieler und TV-Experten Lothar Matthäus und Mario Basler geäußert. Womit Wagner aber leben kann.