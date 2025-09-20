FC Bayern: Ballack gibt Juwel einen Rat

Maximilian Lotz 20.09.2025 • 16:12 Uhr Lennart Karl steht in der Bundesliga erstmals in der Startelf des FC Bayern. Nur ein Spieler der Münchner war bei seiner Premiere jünger. Michael Ballack schwärmt von dem 17-Jährigen, der Einfluss auf den Spielverlauf nimmt.

Besonderes Spiel für Lennart Karl: Das Mittelfeldtalent des FC Bayern feiert bei der TSG Hoffenheim (JETZT im LIVETICKER) sein Startelf-Debüt in der Bundesliga.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit seinen 17 Jahren und 210 Tagen wird Karl damit zum zweitjüngsten Startelf-Spieler der Münchner in der Bundesliga. Nur ein Spieler war bei seiner Premiere im deutschen Oberhaus noch jünger: Mathys Tel.

Der Franzose, der mittlerweile für Tottenham Hotspur spielt, war bei seinem ersten Bundesliga-Einsatz von Beginn an gegen den VfB Stuttgart 17 Jahre und 136 Tage alt (10. September 2022).

Karl bereitet Führungstreffer des FC Bayern vor

Karl tat sich im Spiel gegen die Kraichgauer zusammen mit seinen Teamkollegen zunächst schwer, hatte dann aber entscheidenden Anteil am Führungstor der Münchner. Eine Ecke spielte Karl flach in Richtung Elfmeterpunkt, dort lauerte Harry Kane, der den Ball direkt nahm und sein sechstes Ligator der laufenden Saison erzielte (44.).

{ "placeholderType": "MREC" }

„Die Bayern tun sich schwer, grundsätzlich. Aber hier haben sie einen Lichtblick gehabt - mit einem Standard“, analysierte DAZN-Experte Michael Ballack in der Halbzeitpause.

Der Ex-Nationalspieler lobte neben Vorbereiter Karl auch Torschütze Kane: „Schöner scharfer Ball und dann nimmt er den fast hinter dem Körper. Gut freigeblockt, unfassbar schwierig, aber das interessiert ihn gar nicht. Er hat die technischen Fähigkeiten.“

„Typisches ‚Nach-Champions-League-Spiel‘"

Youngster Karl hatte Ballack ebenfalls besonders im Blick, schließlich ist er als Berater des Spielers tätig. „Er ist nicht so einfach reingekommen“, sagte Ballack, der insgesamt ein „typisches ‚Nach-Champions-League-Spiel‘" der Bayern sah. „Es fehlt so ein bisschen die Frische, vor allem Dingen im Kopf bei den Bayern. Das zieht sich so durch die ganze Mannschaft durch.“

Schon vor der Partie hatte sich Ballack ausführlich zu Karls Entwicklung geäußert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ballack gibt Karl einen Rat mit auf den Weg

„Er ist ein super Talent, ein Offensivspieler, der einen super linken Fuß hat und der von seiner Kreativität lebt und trotzdem im Spielrhythmus der Bayern bleiben muss. Das hat er über viele Trainingseinheiten in den letzten Wochen und Monaten gelernt“, sagte DAZN-Experte Michael Ballack, der auch als Karls Berater tätig ist, im Vorfeld der Partie in Sinsheim.

Karl solle „einfach spielen“, gab Ballack seinem Klienten einen Rat mit auf den Weg. Er wachse langsam rein „und wird auch von Vincent (Kompany; Anm. d. Red.) behutsam aufgebaut, sodass er heute auch mal von Anfang an die Chance bekommt. Es ist immer leicht gesagt, wenn du jung und frisch dabei bist, bist du natürlich aufgeregt. Das muss man den Jungs auch zugestehen.“

Für Karl, der in dieser Saison bereits zu zwei Jokereinsätzen in der Liga und einem weiteren Startelfeinsatz im DFB-Pokal gegen Wehen Wiesbaden kam, war die Startelf-Premiere der nächste Schritt beim Rekordmeister. In der Vorbereitung hatte sich der Youngster mit starken Leistungen in den Fokus gespielt.

{ "placeholderType": "MREC" }