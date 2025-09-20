FC Bayern: Kane-Gala zum Wiesnauftakt - aber neue Abwehrsorgen

Souveräne Vorstellung! Der FC Bayern hat bei der TSG Hoffenheim mit 4:1 (1:0) gewonnen und seine Tabellenführung weiter ausgebaut.
Kane-Gala zum Wiesnauftakt
Pünktlich zum Wiesnauftakt dominierten die Bayern über weite Strecken, besonders Starstürmer Harry Kane war dabei so richtig in Torlaune.
Karl legt für Kane auf
Kane brachte die Bayern in der 44. Minute nach Vorlage von Lennart Karl in Führung. Als zweitjüngster Startelf-Spieler der Münchner in der Bundesliga (17 Jahre und 210 Tage) konnte das Juwel bei seiner Premiere direkt einen Assist beisteuern.
Unmittelbar nach Wiederanpfiff erhöhte Kane vom Elfmeterpunkt auf 2:0 (48.), auch seinen zweiten Strafstoß verwandelte der Engländer souverän und schnürte damit einen Dreierpack (77.). Für Kane waren es bereits die Saisontore sechs, sieben und acht.
Unglückliche Aktion von Kimmich
Vladimir Coufal traf per Freistoß in der 82. Minute zum 1:3, der eingewechselte Joshua Kimmich fälschte den Ball unglücklich ins eigene Tor ab.
Serge Gnabry machte spät den Deckel drauf (90.+9).
In der Tabelle thront der deutsche Rekordmeister weiter an der Spitze und weist mit vier Siegen aus vier Spielen eine makellose Bilanz auf. Die TSG Hoffenheim liegt mit sechs Punkten auf Rang acht.
Einziger Makel: Die Personalsorgen bei den Bayern reißen nicht ab - besonders in der Defensive. Verteidiger Minjae Kim (69.) und Sacha Boey mussten jeweils angeschlagen ausgewechselt werden (86.).