FC Bayern: Kane-Gala zum Wiesnauftakt - aber neue Abwehrsorgen

Julius Schamburg 20.09.2025 • 17:31 Uhr Der FC Bayern fährt einen ungefährdeten Sieg bei der TSG Hoffenheim ein. Tormaschine Harry Kane ist dabei nicht zu stoppen.

Souveräne Vorstellung! Der FC Bayern hat bei der TSG Hoffenheim mit 4:1 (1:0) gewonnen und seine Tabellenführung weiter ausgebaut.

Pünktlich zum Wiesnauftakt dominierten die Bayern über weite Strecken, besonders Starstürmer Harry Kane war dabei so richtig in Torlaune.

Karl legt für Kane auf

Kane brachte die Bayern in der 44. Minute nach Vorlage von Lennart Karl in Führung. Als zweitjüngster Startelf-Spieler der Münchner in der Bundesliga (17 Jahre und 210 Tage) konnte das Juwel bei seiner Premiere direkt einen Assist beisteuern.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff erhöhte Kane vom Elfmeterpunkt auf 2:0 (48.), auch seinen zweiten Strafstoß verwandelte der Engländer souverän und schnürte damit einen Dreierpack (77.). Für Kane waren es bereits die Saisontore sechs, sieben und acht.

Unglückliche Aktion von Kimmich

Vladimir Coufal traf per Freistoß in der 82. Minute zum 1:3, der eingewechselte Joshua Kimmich fälschte den Ball unglücklich ins eigene Tor ab.

Serge Gnabry machte spät den Deckel drauf (90.+9).

In der Tabelle thront der deutsche Rekordmeister weiter an der Spitze und weist mit vier Siegen aus vier Spielen eine makellose Bilanz auf. Die TSG Hoffenheim liegt mit sechs Punkten auf Rang acht.