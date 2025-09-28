FC Bayern: Interessante Matthäus-These um Kane und Gnabry

Christopher Mallmann 28.09.2025 • 21:00 Uhr Harry Kane trifft beim FC Bayern, wie er will. Geht es nach Lothar Matthäus, hat der Engländer seine Form Serge Gnabry zu verdanken.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat die überragende Form von Bayern-Angreifer Harry Kane auf das Zusammenspiel mit Serge Gnabry zurückgeführt.

„Serge spielt momentan überragend, weil er mit Kane da vorne dieses Wechselspiel hat. Und deswegen ist Harry Kane noch stärker als in den letzten zwei Jahren“, sagte Matthäus am Sonntagabend bei Sky90.

Kane, der bereits unglaubliche 15 Tore in allen Wettbewerben auf dem Konto hat, bewege sich „nicht nur im oder um den Strafraum, sondern er kommt auch als Spielgestalter, als sogenannte Nummer zehn, in Ballbesitz – und trotzdem ist seine Position vorne besetzt, weil dann Gnabry drin ist", erklärte der 64-Jährige weiter.

Wie geht es für Gnabry weiter?

Durch den Ausfall von Jamal Musiala kommt in dieser Saison auch Gnabry wieder häufiger zum Zug, stand in allen acht Pflichtspielen auf dem Rasen (drei Tore und drei Vorlagen).

Der Vertrag des 30-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus, noch ist offen, wie es für ihn weitergeht.

„Serge weiß, dass dieser Vertrag, den er vor drei Jahren unterschrieben hat – in einer Zeit, wo ja alle so viel bekommen haben –, dass das nicht mehr geht", sagte Matthäus, der einen neuen Kontrakt mit eingeschränkten Konditionen dennoch für möglich hält.

Gnabry neben Musiala?

Und was passiert, wenn Musiala nach langer Verletzungspause zurückkehrt?