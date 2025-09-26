Gnabry-Zukunft beim FC Bayern? Das sagt Eberl

SPORT1 26.09.2025 • 12:18 Uhr Der Vertrag von Serge Gnabry beim FC Bayern läuft nach der Saison aus. Sportvorstand Max Eberl äußert sich nun dazu, ob der Offensivspieler auch über den Sommer hinaus beim deutschen Rekordmeister bleibt.

Hat Serge Gnabry auch über den Sommer 2026 hinaus eine Zukunft beim FC Bayern? Der Vertrag des deutschen Nationalspielers läuft nach der aktuellen Spielzeit aus, Bayern-Sportvorstand Max Eberl will sich aber noch bedeckt halten.

„Dass wir uns darüber immer Gedanken machen, das ist klar. Wenn wir denken, dass der richtige Zeitpunkt ist, werden wir ganz in Ruhe hinter verschlossenen Türen die Gespräche starten“, sagte Eberl bei Sky.

Gnabry? „Gab ein, zwei Jahre, die waren, wie sie waren“

Gnabry gehöre zu den Spielern, „die schon lange beim FC Bayern sind. Das sind Spieler, die wieder eine ganz andere Wahrnehmung haben, für sich, aber auch für die Mannschaft, für den FC Bayern.“

Mit jeweils drei Vorlagen und Toren in den ersten sieben Pflichtspielen der Saison hat der Offensivspieler einen überzeugenden Start in die Spielzeit 2025/26 hingelegt. Dass Gnabry in den letzten Jahren nicht immer gute Leistungen gezeigt hat, weiß auch Eberl.

„Serge Gnabry hatte eine sehr gute Zeit, als er zum FC Bayern kam. Dann gab es ein, zwei Jahre, die waren, wie sie waren. Warum, kann ich auch nicht abschließend bewerten“, führte der Sportvorstand aus: „Ich kann aber bewerten, was ich jetzt sehe, das, was Vincent Kompany mit ihm macht, das, was Serge auch auf dem Platz bringt. Er fühlt sich pudelwohl. Er ist gesund. Er macht sich keine Gedanken, sondern er spielt und das macht er momentan herausragend.“

Upamecano? „Es ist kein großes Geheimnis“

Auch Verteidiger Dayot Upamecano wäre - Stand jetzt - nach der laufenden Saison vertragslos. Mit dem Franzosen finden Gespräche über eine Verlängerung statt, der Wunsch der Bayern ist klar.