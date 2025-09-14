FC Bayern: Eberl vs. Hoeneß? "Es gibt mal was auf die Ohren"

Johannes Vehren 14.09.2025 • 12:23 Uhr Die Aussagen von Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß über Max Eberl hallen nach. SPORT1-Experte Stefan Effenberg hat eine klare Meinung zur öffentlichen Diskussion.

Stefan Effenberg stärkt Max Eberl den Rücken: Der 57-Jährige hat sich im Doppelpass auf SPORT1 zur öffentlichen Diskussion rund um die Aussagen von Uli Hoeneß über den Sportvorstand des FC Bayern geäußert und diese eingeordnet.

„Es gibt mal was auf die Ohren. Ich wurde auch mal öffentlich zerlegt, aber dann gehe ich nicht irgendwo hin und heule. Das hat Max auch nicht gemacht. Was er geantwortet hat, war fantastisch“, lobte der SPORT1-Experte.

Hoeneß-Aussagen? „Das war unfassbar schlimm“

Journalist Cedric Pick (MagentaSport) schlug dagegen am Sonntagmorgen Alarm: „Es war eine komplette Degradierung von Max Eberl. Ihm wurden handwerkliche Fehler vorgeworfen, das ist image- und rufschädigend. Das wirst du nicht mehr los, das war unfassbar schlimm, wie er seine Strahlkraft verloren hat.“

Den Kommentator und Moderator störte vor allem die Tatsache, dass Hoeneß sich im Doppelpass öffentlich so geäußert habe und es nicht intern beließ.

Effenberg erklärt Hoeneß-Vorgehen

Effenberg widersprach da aber: „Ich finde nicht, dass Max Eberl komplett zerlegt wurde. Manchmal muss man sich auch eine Plattform suchen, um Druck aufzubauen. Wenn der Uli sagt, er soll nicht dünnhäutig sein... Du bist beim FC Bayern, das darfst du auch nicht sein.“

Der SPORT1-Experte erklärte, dass man beim Rekordmeister Dinge intern klar und deutlich anspreche und sich dann ab und zu auch öffentlich dazu äußere.