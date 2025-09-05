FC Bayern: Entscheidende Frage um Herbert Hainer geklärt

Johannes Vehren 05.09.2025 • 19:40 Uhr Der Präsident des FC Bayern, Herbert Hainer, befindet sich aktuell in seiner zweiten Amtszeit. Nun wird er einstimmig für die Wiederwahl nominiert.

Bayern-Präsident Herbert Hainer ist einstimmig für die Wiederwahl nominiert worden. Dies beschloss der Verwaltungsbeirat des Vereins auf seiner Sitzung am Freitagabend.

Der FC Bayern wählt am 2. November im Rahmen der Jahreshauptversammlung seinen Präsidenten. Kommt es zur Wiederwahl von Hainer, wäre es seine dritte Amtszeit.

Hainer nimmt Nominierung an

„Ich freue und bedanke mich sehr für das Vertrauen unseres Verwaltungsbeirats um den Vorsitzenden Dr. Edmund Stoiber und die Nominierung, die ich gerne annehme“, erklärte Hainer.

Neben ihm wurden auch seine Stellvertreter Dieter Mayer (1. Vizepräsident) und Walter Mennekes (2. Vizepräsident) zur Wiederwahl nominiert.

Hainer hatte seine erste Amtszeit im November 2019 angetreten. 2022 wurde der 71-Jährige erstmals wiedergewählt.

„Herbert Hainer, Dieter Mayer und Walter Mennekes stehen mit ihrer Professionalität und unglaublichen Identifikation mit dem FC Bayern für die so erfreuliche Weiterentwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren“, wird Stoiber in einer Mitteilung zitiert.

Weiter heißt es: „Der Club erlebt das größte Mitgliederwachstum in seiner Geschichte und hat auch dank der Fan-Nähe des Präsidiums, neu entwickelter und etablierter Dialogformate sowie der familiären Heimat, die der FC Bayern den Menschen bietet, Alleinstellungsmerkmale, die im internationalen Fußball ihresgleichen suchen.“

