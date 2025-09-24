FC Bayern: Kompany überrascht vom starken Saisonstart

SID 24.09.2025 • 05:30 Uhr Sieben Pflichtspiele, sieben Siege: "Ich weiß nicht, woran es liegt", sagt der Münchner Trainer - und lobt Harry Kane.

Für Trainer Vincent Kompany kommt der starke Saisonstart des FC Bayern einigermaßen überraschend. „Ich weiß nicht, woran es liegt mit dem wenigen Urlaub und der kurzen Vorbereitung, aber wir sind gerade auf dem richtigen Weg und wollen da natürlich weitermachen“, sagte der Belgier bei Sky. Nach der Klub-WM hatten die Münchner nur zwei Wochen zur Vorbereitung.

Die Münchner gewannen alle sieben bisherigen Pflichtspiele in dieser Saison: darunter den Supercup, alle vier Partien in der Bundesliga und den Auftakt in der Champions League gegen Klub-Weltmeister FC Chelsea (3:1). Seinen eigenen Beitrag wollte Kompany dabei nicht überbewerten. „Letztlich ist es ein Erfolg der Spieler, und wir müssen alle gemeinsam in dieselbe Richtung gehen“, sagte er.