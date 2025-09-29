FC Bayern: Neuer Vorstand kommt vom VfB Stuttgart

Vincent Wuttke 29.09.2025 • 09:35 Uhr Der FC Bayern holt einen neuen Vorstand. Dieser kommt vom VfB Stuttgart.

Der FC Bayern bekommt am 1. Januar 2026 mit Rouven Kasper einen neuen Vorstand. Das gab der deutsche Rekordmeister am Montagmorgen bekannt.

Der 43-Jährige wird für den Bereich Marketing und Vertrieb zuständig sein. Für den deutschen Rekordmeister ist es ein wertvoller Gewinn. Denn der bisherige Vorstand Michael Diederich scheidet am 30. September aus.

FC Bayern von Kasper überzeugt

„Wir freuen uns auf eine große Verstärkung mit internationaler Erfahrung in einem strategisch relevanten Aufgabenfeld“, wird Präsident Herbert Hainer in der Mitteilung zitiert.

„Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass Rouven Kasper fachlich und persönlich die richtige Wahl ist, um mit ihm als Vorstand die ambitionierten Ziele des FC Bayern in den Bereichen Marketing und Vertrieb zu erreichen, zumal er unseren Club schon bestens kennt“, hieß es weiter.

„Es ist eine Ehre für mich“

Kasper selbst erklärte: „Für das Vertrauen und den gewinnenden Austausch mit dem Aufsichtsrat in den vergangenen Wochen möchte ich mich herzlich bedanken, nun freue ich mich enorm auf die künftige Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen sowie dem gesamten Team.“

Das gemeinsame Ziel sei es, mit voller Kraft an der Weiterentwicklung des FC Bayern zu arbeiten. Dazu wolle er seinen Beitrag leisten: „Diese große Aufgabe ist für mich Ehre und Ansporn zugleich. Im Team, mit Verlässlichkeit und Ambition gilt es, die Strahlkraft als globaler Spitzenclub mit bayerischen Wurzeln weiter zu vergrößern und gleichzeitig mit wirtschaftlichem Wachstum eine Basis für eine sportlich erfolgreiche Zukunft des FC Bayern zu legen.“

Kein Unbekannter beim FC Bayern

In München ist er kein Unbekannter. Er arbeitete bereits von 2016 bis 2022 als Global Sports Director bei den Bayern und hat dort maßgeblich das Asiengeschäft des Rekordmeisters aufgebaut.

Noch vor wenigen Tagen wurde ein erneuter Ablösestreit zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart vermutet. Immerhin hat der Funktionär einen gültigen Vertrag bis 2028 bei den Schwaben. Zu einem Poker scheint es jedoch nicht gekommen zu sein.

Hainer wendet sich an VfB-Boss

Denn Bayern-Präsident Herbert Hainer soll mit seinem Stuttgarter Kollegen Dietmar Allgaier am Wochenende alles besprochen haben und auch der Aufsichtsrat wisse Bescheid. Zudem half wohl auch das sehr gute Verhältnis von Kasper und Alexander Wehrle.