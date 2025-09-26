Neuer Ablösezoff? VfB-Boss will wohl zurück zum FC Bayern

Julius Schamburg 26.09.2025 • 19:49 Uhr VfB-Boss Rouven Kasper drängt offenbar auf einen Wechsel zum FC Bayern. Dort könnte er auf Michael Diederich folgen, wenn der VfB den Erfolgsmanager ziehen lässt.

Rouven Kasper würde wohl gerne zum FC Bayern zurückkehren!

Wie die Stuttgarter Zeitung und Sky berichten, hat Stuttgarts Vorstand Marketing seinen Wechselwunsch schon beim Aufsichtsrat hinterlegt und intern kommuniziert, dass er die Chance in München gerne wahrnehmen würde.

FC Bayern: Folgt Kasper auf Diederich?

Beim deutschen Rekordmeister ist Kasper als Nachfolger von Michael Diederich im Gespräch, der bisher als Finanzvorstand bei den Bayern tätig war.

Kasper arbeitete bereits von 2016 bis 2022 als Global Sports Director bei den Bayern und hat dort maßgeblich das Asiengeschäft des Rekordmeisters aufgebaut. Nun soll der 43-Jährige zurückkehren. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Neuer Ablösezoff zwischen Stuttgart und Bayern?

Fraglich ist aber, ob der VfB den Erfolgsmanager einfach so ziehen lassen wird. Kasper ist in Stuttgart noch mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet, und den Berichten zufolge fordern die Schwaben eine Ablöse für den Marketing-Boss.