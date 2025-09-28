FC Bayern: Rummenigge teilt erneut gegen Tuchel aus

Christopher Mallmann 28.09.2025 • 22:54 Uhr Karl-Heinz Rummenigge teilt zum wiederholten Male gegen Ex-Bayern-Coach Thomas Tuchel aus. Für Vincent Kompany hat er nur Lob übrig.

Karl-Heinz Rummenigge, Aufsichtsratsmitglied beim FC Bayern, hat zum wiederholten Male gegen Ex-Coach Thomas Tuchel nachgetreten - und dessen Art kritisiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Der Teamspirit ist zurückgekehrt (unter Trainer Vincent Kompany; Anm. d. Red.). Der ist bei Thomas Tuchel ein bisschen verloren gegangen, weil da ist wirklich, was Empathie betrifft, nicht gut und ausreichend gearbeitet worden“, sagte Rummenigge am Sonntagabend bei Blickpunkt Sport im Bayerischen Rundfunk.

Tuchel hatte den FC Bayern von März 2023 bis Juni 2024 trainiert. Bereits im Februar 2024 hatten sich beide Seiten auf eine Trennung geeinigt, ehe der Rekordmeister im Mai doch darum bemüht war, Tuchel von einem Verbleib zu überzeugen.

Rummenigge schwärmt von Kompany

Die Trennung wurde dennoch vollzogen. Auf Tuchel folgte Vincent Kompany, der in der vergangenen Saison die Meisterschaft gewann.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Er (Kompany; Anm. d. Red.) hat die Mannschaft vom ersten Tag zu einer Einheit geformt, hat zu jedem einzelnen Spieler einen guten Kontakt. Das Ergebnis ist, dass die Mannschaft wirklich toll funktioniert, auf dem Platz, aber auch im Privatleben. Die machen viel gemeinsam und der Trainer ist der Spiritus Rector, der macht einen tollen Job“, sagte Rummenigge.

Der 70-Jährige, der am vergangenen Donnerstag Geburtstag feierte, war bis Juni 2021 Vorstandsvorsitzender bei den Bayern. Inzwischen ist er Mitglied des Aufsichtsrats.