FC Bayern: Wichtiger Termin jetzt offiziell!

Daniel Höhn 05.09.2025 • 12:42 Uhr Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern verspricht auch in diesem Jahr jede Menge Spannung. Nun ist die Veranstaltung terminiert.

Der Termin der Jahreshauptversammlung des FC Bayern steht fest. Sie findet in diesem Jahr am 2. November statt. Das gab der Rekordmeister auf seiner Homepage bekannt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Start der JHV wird um 10.30 Uhr sein, Einlass ist bereits um 9 Uhr. Bei der Veranstaltung wird unter anderem die vergangenen zwölf Monate zurückgeblickt. Zudem steht das 125-jährige Klubjubiläum im Mittelpunkt.

FC Bayern: JHV auch im Stream

Schauplatz der Jahreshauptversammlung ist wie gewohnt der BMW Park. Dort wird unter anderem auch über die Zahlen des Klubs berichtet. Zudem werden Wahlen des Präsidiums und Ehrenrats abgehalten.

Neben einer Teilnahme vor Ort – zugelassen sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt und seit sechs Monaten Mitglied sind - gibt es alternativ auch einen Stream via Youtube und Facebook.