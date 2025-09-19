FC Bayern: Wie groß ist die Hoffnung bei Alphonso Davies?

Stefan Kumberger 19.09.2025 • 19:34 Uhr Aufgrund der zahlreichen Verletzungen und Blessuren bei Außenverteidigern des FC Bayern wartet man an der Säbener Straße besonders sehnsüchtig auf die Rückkehr von Alphonso Davies. Die positiven Signale häufen sich.

Als sich seine Mitspieler am Dienstag gerade intensiv auf das Champions-League-Spiel gegen den FC Chelsea vorbereiteten, kam plötzlich Alphonso Davies aus der Kabine an der Säbener Straße. Doch statt Lauf- oder Fußballschuhen trug der Kanadier Badelatschen. Interessiert ließ er sich von einem Mitarbeiter des vereinseigenen TV-Senders eine große Kamera erklären und wirkte bester Laune.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dass Davies inzwischen auch für kleine Scherze Zeit hat, zeigt: Mit seiner Reha läuft es gut. Zumindest ist es ein weiteres Signal. Seit fünf Wochen trainiert er wieder am Ball, seine Sprints im Training wirken flüssig, nicht gehemmt. Auch wenn sich der FC Bayern bei diesem Thema nicht in die Karten schauen lässt, könnte es tatsächlich klappen, dass Davies früher fit wird als zunächst gedacht. Nach seinem Kreuzbandriss im rechten Knie im März musste man von einer Pause von acht Monaten ausgehen. Eine Rückkehr ist für November angepeilt, vielleicht geht es aber auch schneller.

Kompany bremst die Erwartungen

Trainer Vincent Kompany bremste am Freitagvormittag allerdings die Erwartungen. Der Belgier will auf Nummer sicher gehen, denn es gibt ein mahnendes Beispiel: Hiroki Ito begann nach seinen Mittelfußbrüchen wiederholt zu früh mit dem Training – die Folgen sind bekannt.

Und Kompany geht sogar noch einen Schritt weiter, wenn es um das Thema Vorsicht geht: „Bei Davies gibt es von meiner Seite keinen Druck. Das sind langfristige Verletzungen. Da muss man Zeit bekommen, auch für die Integration“, sagte der Trainer auf Nachfrage von SPORT1 und ergänzte: „Nicht, dass er sofort wieder unser wichtigster Spieler wird – das wird seine Zeit brauchen und die wird er bekommen.“

{ "placeholderType": "MREC" }