Champions League: Erst kurios, dann Kane! FC Bayern baut Rekordserie aus

Maximilian Lotz 17.09.2025 • 22:56 Uhr Angeführt von Harry Kane feiert der FC Bayern in der Champions League einen Auftakt nach Maß.

Erst kurios, dann Harry Kane! Der FC Bayern hat zum Auftakt der Champions League gegen Klub-Weltmeister FC Chelsea ein Ausrufezeichen gesetzt.

Der 3:1 (2:1)-Erfolg gegen die Blues war zugleich der 22. Auftaktsieg der Münchner in der Königsklasse in Serie - Rekord! Ihre bislang letzte Niederlage zum Start hatte der deutsche Rekordmeister 2002 gegen Deportivo La Coruna (2:3) kassiert. Für Manuel Neuer war es der 100. CL-Sieg.

„Großartiges Ergebnis“, sagte Kane bei DAZN und sprach von einer „Top-Leistung“ seines Teams. „Es war ein hartes, physisches Spiel. Aber wir sind erleichtert.“

Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ging zunächst durch ein Eigentor von Trevoh Chalobah (20.) und einen von Kane (27.) verwandelten Foulelfmeter in Führung. Cole Palmer (29.) verkürzte aber umgehend nach einem Konter. Im zweiten Durchgang nutzte Kane (63.) einen Patzer der Chelsea-Defensive für seinen zweiten Treffer.

Palmers Tor zum vermeintlichen 2:3 in der Schlussphase wurde wegen einer Abseitsposition vom VAR kassiert (90.).

Bayern dank Torjäger Kane weiter makellos

Kane steht damit schon bei zehn Toren in dieser Saison. In der vergangenen Saison gelangen ihm in der Champions League elf Tore, in dieser Saison werden es „hoffentlich mehr“, sagte Kane. Die Bayern feierten im sechsten Pflichtspiel ihren sechsten Sieg.

n der Champions League, wo auch noch Titelverteidiger Paris Saint-Germain und der FC Arsenal warten, geht es mit dem Duell beim Neuling Paphos FC aus Zypern am 30. September für die Bayern weiter. Zunächst steht jedoch in der Liga am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) die Partie in Hoffenheim auf dem Programm.

Chelsea-Leihgabe Nicolas Jackson saß gegen seinen Stamm-Klub zunächst auf der Bank und musste bis zum Beginn der Nachspielzeit auf seinen Einsatz warten.

Bayern-Führung fällt kurios

Nachdem den Blues vor 75.000 Zuschauern die Anfangsminuten gehörten, gelang den Bayern auf kuriose Art und Weise der erste Treffer. Joshua Kimmich traf bei der Ausführung eines Freistoßes aus dem Halbfeld zunächst Referee José María Sánchez, der die Partie daraufhin unterbrach.

Nach dem anschließenden Schiedsrichterball schalteten die Münchner dann schneller. Der in die Tiefe geschickte Michael Olise brachte den Ball von rechts scharf vor den Kasten, von Chalobahs Knie prallte die Kugel ins Netz.

Kurz darauf wurde Kane von Moises Caicedo im Sechzehner gelegt. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Engländer kompromisslos flach rechts unten, Robert Sanchez entschied sich für die andere Ecke.

Mitten in den Münchner Jubel über den Doppelschlag platzte Palmers kalte Dusche. Nach einem Ballverlust von Olise am Sechzehner liefen die Münchner in einen Konter, den der Chelsea-Star eiskalt verwertete.

Maresca will wohl Tätlichkeit von Tah gesehen haben

In der Entstehung stoppte Jonathan Tah Joao Pedro in Höhe der Mittellinie regelwidrig. Blues-Coach Enzo Maresca wollte dabei wohl sogar eine Tätlichkeit erkannt haben und protestierte vehement - sah dann aber ebenso wie Tah Gelb.

Nach dem Seitenwechsel blieb Bayerns Abwehrchef sicherheitshalber in der Kabine. Minjae Kim ersetzte ihn. Kurz nach Wiederbeginn musste Kompany erneut wechseln. Josip Stanisic verletzte sich nach einem Zusammenprall am Knie, konnte das Spiel zwar zunächst fortsetzen, humpelte dann aber in die Kabine (51.).

