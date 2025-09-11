FC Bayern: Wie reagiert Eberl auf Uli Hoeneß?

Maximilian Lotz 11.09.2025 • 20:44 Uhr Mit seinem Auftritt im SPORT1-Doppelpass hat Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß für viel Aufsehen gesorgt. Vor allem seine Worte über Max Eberl sorgten für Wirbel. Nun wird sich auch der Sportvorstand äußern.

Max Eberl war in den vergangenen Tagen vor allem durch den Auftritt von Uli Hoeneß im SPORT1-Doppelpass das bestimmende Thema rund um den FC Bayern - der Sportvorstand selbst hat bislang zu den Worten des Ehrenpräsidenten geschwiegen. Am Freitag tritt Eberl erstmals wieder vor die Presse.

Es wird erwartet, dass der 51-Jährige bei der offiziellen Vorstellung von Last-Minute-Neuzugang Nicolas Jackson am Freitagvormittag im Pressesaal an der Säbener Straße mit auf dem Podium sitzt.

Los geht es bereits um 10.00 Uhr mit der Spieltags-Pressekonferenz mit Cheftrainer Vincent Kompany vor dem Spiel gegen den Hamburger SV (Samstag, 18.30 Uhr im LIVETICKER). Die Medienrunde mit Chelsea-Leihgabe Jackson findet unmittelbar im Anschluss daran statt.

Hoeneß‘ Worte über Eberl sorgen für Wirbel

Im Doppelpass am Sonntag hatte Hoeneß Eberl als „ziemlich empfindlich“ in Bezug auf Kontroversen im Hintergrund bezeichnet.

Obendrein gab er ihm Tipps, wann er in Zukunft Transfers zu tätigen habe (nämlich im Juni und Juli). Und Hoeneß verkündete, dass er sich erst zurückziehen werde, wenn er und Karl-Heinz Rummenigge das Gefühl haben, dass „die richtigen Personen am richtigen Posten“ sind.