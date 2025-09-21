"Froh, dass wir ihn haben": Timo Werner in Leipzig gewürdigt

SID 21.09.2025 • 06:09 Uhr Zu einem Bundesliga-Comeback von Timo Werner kommt es nicht. Dennoch steht der Ex-Nationalspieler bei RB Leipzig für einen Moment im Mittelpunkt.

Timo Werner hatte keinen Torschuss, keinen Ballkontakt und kam während des dritten Saisonsiegs von RB Leipzig nicht einmal zu einem Kurzeinsatz. Und doch hallten beim verdienten 3:1 (3:1) gegen den 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga immer wieder lautstarke Timo-Werner-Sprechchöre durch die Arena.

Die Verdienste des Leipziger Rekordtorschützen haben die Fans nicht vergessen. An seiner aktuell komplizierten sportlichen Lage änderte aber auch der warme Empfang von den Rängen bei Werners Rückkehr in den Spieltagskader nichts. "Jeder Spieler kann sich über Trainingsleistung empfehlen und seine Position verbessern. Das gilt für alle", sagte Trainer Ole Werner: "Einige Jungs sind in unserer Bewertung noch vor ihm. Da wird man sehen, wie das in den nächsten Wochen weitergeht."

Seit seiner Leih-Rückkehr von Tottenham Hotspur im Sommer sucht Werner seine Rolle in Leipzig. Sein letztes Bundesliga-Spiel hatte der 29-Jährige vor seiner Zeit bei dem Premier-League-Klub im November 2023 absolviert. Gegen Köln stand er auch aufgrund der angespannten Personallage immerhin erstmals wieder im Kader.

Beim Warmlaufen wurde er mit Sprechchören gefeiert, Werner bedankte sich mit Applaus in Richtung Publikum. Auch während des Spiels forderten die Anhänger immer wieder lautstark die Einwechslung - und wurden enttäuscht. "Timo stand in weiten Teilen der Vorbereitung leider nicht auf dem Platz", erklärte Coach Werner seine Entscheidung. Andere Spieler hätten aktuell "die Nase vorn".

