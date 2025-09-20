Matthäus vergleicht Timo Werner mit Star des FC Bayern

Vincent Wuttke 20.09.2025 • 19:30 Uhr Timo Werner kehrt bei RB Leipzig in den Kader zurück. Lothar Matthäus zieht einen Vergleich zu einem Bayern-Star.

Im Sommer sollte Timo Werner unbedingt weg. Nun ist der Ex-Nationalspieler im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln erstmals wieder ein Teil des Kaders bei RB Leipzig. Vollzieht sich somit die große Wende?

Sky-Experte Lothar Matthäus sieht nun sogar gute Chancen auf Einsätze. Die Legende zieht einen Vergleich zu einem Bayern-Star.

„Ich glaube, er nimmt sich Goretzka (Leon Goretzka; Anm. d. Red.) als Vorbild. Da war zwei Jahre lang der Wunsch, ihn zu verkaufen. Den wollte man nicht mehr. Und jetzt ist er nicht mehr wegzudenken. Das ist ein gutes Vorbild für Timo Werner und für alle, die mal hinten dranstehen - natürlich selbstverschuldet. Die Trainer lassen ja niemanden raus, der funktioniert“, sagte Matthäus.

Der 64-Jährige fügte an: „Das ist eine Chance für Timo Werner jetzt, wieder in der Bundesliga irgendwann auf dem Rasen zu stehen. Er hat immer noch seine Schnelligkeit und Erfahrung. Es sind viele Sachen unglücklich gelaufen für ihn. Das ist seine zweite Chance.“

Sein letztes Bundesliga-Spiel hatte der 29-Jährige im November 2023 absolviert. Im Januar 2024 folgte eine Leihe zu Tottenham Hotspur, wo er ebenfalls aussortiert wurde. Seit Sommer ist er zurück in Leipzig.

Matthäus vergleicht Werner mit Bayern-Star

Einst war Werner eines der größten Stürmertalente in Deutschland und gewann nach einer ersten erfolgreichen Zeit in Leipzig mit Chelsea die Champions League. Als es in London schwierig wurde, kehrte der Angreifer zurück zum Bundesligisten. Doch in der zweiten Zeit konnte Werner nicht mehr überzeugen und wurde zu Tottenham verliehen.

Nun winkt ihm die nächste Chance. Trainer Ole Werner erklärte die Nominierung seines Profis bei Sky.