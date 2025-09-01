Fußballtransfers: Ten Hag tritt gegen Leverkusen nach

Johannes Behm 01.09.2025 • 20:27 Uhr Nach seinem Aus bei Bayer Leverkusen meldet sich Erik ten Hag erstmals zu Wort - und übt harte Kritik an den Entscheidungsträgern der Werkself.

Erik ten Hag hat sich nach seinem Aus als Trainer von Bayer 04 Leverkusen zu Wort gemeldet und sich sehr überrascht über seine Freistellung nach nur zwei Spielen in der Bundesliga gezeigt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

„Mich heute Morgen zu beurlauben, kam völlig überraschend“, wird der Niederländer in einem Statement seiner Berateragentur SEG Football zitiert, in dem er die Entscheidung der Leverkusen-Bosse kritisierte. „Sich nach nur zwei Ligaspielen von einem Trainer zu trennen, ist beispiellos.“

In der Folge rechtfertigte der 55-Jährige den Misserfolg in den bisherigen Spielen mit der hohen Fluktuation im Kader. „In diesem Sommer haben viele Schlüsselspieler, die an den vergangenen Erfolgen beteiligt waren, die Mannschaft verlassen“, betonte ten Hag, der sich mehr Geduld gewünscht hätte. Denn: „Der Aufbau einer neuen, eingespielten Mannschaft ist ein sensibler Prozess, der sowohl Zeit als auch Vertrauen erfordert.“

Ten Hag wirft Leverkusen fehlendes Vertrauen vor

„Ein neuer Trainer verdient den nötigen Freiraum, um seine Visionen umzusetzen, Maßstäbe zu setzen, die Mannschaft zu formen und dem Spielstil seinen Stempel aufzudrücken“, führte der ehemalige Trainer von Manchester United und Ajax Amsterdam weiter aus.

An den Verantwortlichen der Werkself übte er Kritik. „Leider war das Management nicht bereit, mir die Zeit und das Vertrauen zu schenken, das ich brauchte, was ich zutiefst bedauere“, ärgerte sich ten Hag und warf den Bossen um Geschäftsführer Sport Simon Rolfes vor: „Ich habe das Gefühl, dass dies nie eine Beziehung war, die auf gegenseitigem Vertrauen beruhte.“

