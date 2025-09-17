Gespräche laufen! Holt Gladbach einen alten Bekannten?

Pellegrino Matarazzo könnte neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach werden. Nach SPORT1-Informationen laufen Gespräche zwischen dem 47-Jährigen und den Gladbachern.
Matarazzo in Gesprächen mit Gladbach
Matarazzo hat in der Bundesliga bereits den VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim trainiert. Bei den Kraichgauern musste er im November 2024 seinen Posten räumen.
Wird Matarazzo Nachfolger von Seoane bei Gladbach?
Gladbach hat nach drei Spieltagen noch kein Tor erzielt, nach dem jüngsten 0:4 gegen Werder Bremen war Trainer Gerardo Seoane entlassen worden.
Am Mittwoch leitete Ex-Profi Eugen Polanski erstmals das Training. Er soll vorerst für mindestens für zwei Spiele die Verantwortung auf der Trainerbank übernehmen.
Interimstrainer Polanski übernimmt Borussia Mönchengladbach
Der 39 Jahre alte Polanski, der bislang die U23 in der Regionalliga trainiert hatte, sitzt somit am Sonntag bei Bayer Leverkusen (17:30 im LIVETICKER) und eine Woche später im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt auf der Bank.
„Parallel dazu sondieren wir den Markt. Das haben wir dem Eugen auch so gesagt, das weiß er auch“, erklärte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus.