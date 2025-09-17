Gespräche laufen! Holt Gladbach einen alten Bekannten?

Manfred Sedlbauer , Raphael Weber 17.09.2025 • 18:18 Uhr Borussia Mönchengladbach ist nach der Trennung von Gerardo Seoane auf der Suche nach einem neuen Trainer. SPORT1 weiß: Es laufen Gespräche mit Pellegrino Matarazzo.

Pellegrino Matarazzo könnte neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach werden. Nach SPORT1-Informationen laufen Gespräche zwischen dem 47-Jährigen und den Gladbachern.

{ "placeholderType": "MREC" }

Matarazzo hat in der Bundesliga bereits den VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim trainiert. Bei den Kraichgauern musste er im November 2024 seinen Posten räumen.

Wird Matarazzo Nachfolger von Seoane bei Gladbach?

Gladbach hat nach drei Spieltagen noch kein Tor erzielt, nach dem jüngsten 0:4 gegen Werder Bremen war Trainer Gerardo Seoane entlassen worden.

Am Mittwoch leitete Ex-Profi Eugen Polanski erstmals das Training. Er soll vorerst für mindestens für zwei Spiele die Verantwortung auf der Trainerbank übernehmen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Interimstrainer Polanski übernimmt Borussia Mönchengladbach

Der 39 Jahre alte Polanski, der bislang die U23 in der Regionalliga trainiert hatte, sitzt somit am Sonntag bei Bayer Leverkusen (17:30 im LIVETICKER) und eine Woche später im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt auf der Bank.