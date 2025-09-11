Hjulmand freut sich für Eriksen

SID 11.09.2025 • 16:39 Uhr Bayer Leverkusens neuer Trainer Kasper Hjulmand hält große Stücke auf Christian Eriksen - als Fußballer und Mensch.

Bayer Leverkusens neuer Trainer Kasper Hjulmand hat sich hocherfreut über Christian Eriksens Engagement beim Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg gezeigt.

„Ich bin sehr glücklich, dass er einen guten Verein gefunden hat und wir ihn wieder auf dem Platz spielen sehen können. Das ist, wo er hingehört“, sagte der ehemalige dänische Nationaltrainer vor seinem Debüt als Coach der Werkself am Freitag (20.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Eintracht Frankfurt.

Eriksen sei eine „großartige Person“ und ein „sehr besonderer Spieler. Jeder, der mit Christian gespielt hat, sagt, er ist einer der besten Spieler, mit denen er je gespielt hat“, schwärmte Hjulmand über den Rekordnationalspieler Dänemarks.

Hjulmand über Eriksen: „Er liebt den Ball“

„Er liebt den Ball. Ich schaue ihm gerne beim Spielen zu“, führte der Nachfolger von Erik ten Hag über seinen früheren Schützling aus.

Vor einem zukünftigen Wiedersehen in der Bundesliga aber stellte Hjulmand zugleich klar: „Dann müssen wir sicherstellen, dass er nicht seinen besten Fußball spielt.“

Kurios: Unmittelbar vor Eriksens Unterschrift in Wolfsburg wurde Hjulmand am Mittwochvormittag auf seiner Vorstellungs-PK noch zu einem möglichen Engagement Eriksens in Leverkusen befragt.

„Ich spreche nicht so über Spieler“, sagte Hjulmand. „Christian ist ein fantastischer Spieler und ein noch besserer Mensch. Aber wir haben hier eine fantastische Mannschaft und großartige Spieler.“