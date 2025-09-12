Hoffenheim-Neuzugang Hajdari vor Startelf-Debüt

SID 12.09.2025 • 11:44 Uhr Die Kraichgauer hatten den Innenverteidiger Albian Hajdari für kolportierte fünf Millionen Euro verpflichtet. Nun könnte er eine größere Rolle spielen.

Neuzugang Albian Hajdari steht beim Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim vor seiner Startelf-Premiere. „Albi war da in den letzten zwei Wochen. Das war wichtig, um besser integriert zu werden und unser Spiel besser kennenzulernen. Er hat Riesenschritte nach vorne gemacht“, sagte Trainer Christian Ilzer: „Er ist ein Thema für die Startelf.“

Innenverteidiger Hajdari war kurz vor Ende der Transferphase vom FC Lugano gekommen, nachdem sich Abwehrchef Koki Machida einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Union Berlin könnte zudem Wouter Burger nach seinem Ausfall gegen Frankfurt (1:3) in die Startformation zurückkehren.