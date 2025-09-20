Jackson-Berater mit gewagter Aussage: Bayern "sollte" Jackson kaufen

Annabella Aulinger 20.09.2025 • 13:06 Uhr Nicolas Jacksons Berater stellt eine gewagte Behauptung auf. Der FC Bayern sollte den Stürmer bis zum Sommer kaufen.

Nicolas Jacksons Berater Ali Barat zeigte sich überzeugt davon, dass der FC Bayern den Stürmer bis zum Ende des Sommers 2026 als festen Spieler übernehmen wird.

„Ich denke, wenn Nico Jackson diese Saison gute Leistungen bringt, sollten sie ihn angesichts des aktuellen Marktpreises für Stürmer von 65 Millionen Euro kaufen“, sagte Barat im Interview mit RMC Sport.

Jackson-Berater über Kaufoption: „Bei seinem Potenzial...“

Es käme zwar darauf an, wie sich Jackson in die Mannschaft einlebt und wie sich seine Leistungen während der Saison entwickeln. Trotzdem ist sich Jacksons Berater bereits sicher: Ein endgültiger Jackson-Transfer zu den Bayern sei erledigte Sache.

„Normalerweise, bei seinem Potenzial, denke ich, dass sie kein Problem damit haben werden, die 65 Millionen Euro am Ende des Sommers zu zahlen.“

Kurz vor knapp wechselte Jackson am Ende der Transferperiode vom FC Chelsea zu den Bayern. Für eine Leihe mit Kaufpflicht zahlen die ganze 16,5 Millionen Euro. Nach 40 Spielen mit einer Spielzeit von mindestens 45 Minuten würde diese Summe um weitere 65 Millionen Euroansteigen.