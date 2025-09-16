Kehl zunehmend genervt! Klartext zu BVB-Neuzugängen

Maximilian Huber 16.09.2025 • 11:38 Uhr Fábio Silva beginnt sein Kapitel bei Borussia Dortmund verletzt. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl dementiert erneut, dass die Verletzung des Portugiesen erst beim Medizincheck aufgefallen sei.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zeigt sich von der Berichterstattung zu Dortmunds Sommerneuzugang Fábio Silva zunehmend genervt. Der ehemalige BVB-Kapitän dementierte erneut, bei der Verpflichtung des portugiesischen Stürmers nichts von einer Verletzung gewusst zu haben.

„Ich möchte das nicht zum 20. Mal ausführlich kommentieren. Ich kann entgegen den Dinge, die man so lesen kann, erneut nur sagen, dass wir natürlich über die Verletzung des Jungen informiert waren. Dass er nicht direkt zur Verfügung steht, war allen Beteiligten klar“, sagte Kehl im Gespräch mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ).

BVB-Ärger wegen Berichterstattung um Silvas Medizincheck

Berichten zufolge konnten die Dortmunder Verantwortlichen erst beim Medizincheck Silvas feststellen, dass sich dieser einer Operation im Sommer unterzogen hatte. Die ersten Spiele in seiner Zeit bei den Schwarz-Gelben hatte Silva verletzt verpasst.

„Wir haben diesen Spieler für fünf Jahre verpflichtet und sehen in ihm eine langfristige Perspektive. Klar war auch, dass wir aktuell keine Notsituation in der Offensive haben, die es erfordert, ihn jetzt direkt spielen lassen zu müssen“, sagte Kehl weiter, der auch einen Vergleich zu Stürmer Serhou Guirassy zog.

„Ich möchte in diesem Zuge noch einmal an den Transfer von Serhou Guirassy erinnern, der vor einem Jahr nach seiner Verpflichtung beinahe drei Monate gefehlt hatte – und ich glaube, alle im Umfeld des BVB sind froh, dass wir ihn damals trotz seiner Verletzung verpflichtet haben. Aber zurück zu Fábio: Er ist voll im Plan, er trainiert schon wieder mit dem Ball, wird sukzessive an das Teamtraining herangeführt und hoffentlich innerhalb der nächsten Wochen einsatzbereit sein."

Kehl sauer nach Chukwuemeka-Gerücht

Auch die Gerüchte, dass Neuzugang Carney Chukwuemeka eine OP drohe, dementierte Kehl erneut vehement. Nachdem er am Samstag bei Sky klargestellt hatte, dass eine entsprechende Meldung der Ruhr Nachrichten „komplett erfunden“ sei, wurde der 45-Jährige erneut deutlich.