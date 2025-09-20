Krasse Zahlen: Bayern-Offensive stellt Rekord auf

Julius Schamburg 20.09.2025 • 21:49 Uhr Der FC Bayern siegt bei der TSG Hoffenheim und stellt zudem einen neuen Rekord auf. Harry Kane ist daran maßgeblich beteiligt.

Der FC Bayern befindet sich im Torrausch und hat einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt.

Der deutsche Meister schoss an den ersten vier Spieltagen sage und schreibe 18 Tore. Laut Datenanbieter Opta mehr als je zuvor ein Team in diesem Zeitraum.

Kane nicht zu stoppen

Kane hat großen Anteil am Rekord der Bayern, der Engländer erzielte acht der 18 Tore und gab drei Vorlagen. „Er ist ein wahrer Leader und macht auch noch die Tore. Was Harry leistet, ist herausragend“, lobte Bayerns Sportvorstand Max Eberl den Stürmer bei Sky.

Bereits zum Bundesliga-Auftakt zeigten sich die Bayern in Torlaune und schossen RB Leipzig mit 6:0 aus dem Stadion. Es folgte ein 3:2 beim FC Augsburg und ein Schützenfest gegen den Hamburger SV (5:0).