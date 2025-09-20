Krasse Zahlen: Bayern-Offensive stellt Rekord auf

Der FC Bayern befindet sich im Torrausch und hat einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt.
Bayern-Offensive stellt Rekord auf
Der deutsche Meister schoss an den ersten vier Spieltagen sage und schreibe 18 Tore. Laut Datenanbieter Opta mehr als je zuvor ein Team in diesem Zeitraum.
Kane nicht zu stoppen
Am Samstag trafen die Bayern beim Auswärtserfolg gegen die TSG Hoffenheim viermal (Endstand: 4:1). Ein überragender Harry Kane steuerte drei Treffer bei, in der Schlussphase reihte sich zudem Serge Gnabry in die Torschützenliste ein.
Kane hat großen Anteil am Rekord der Bayern, der Engländer erzielte acht der 18 Tore und gab drei Vorlagen. „Er ist ein wahrer Leader und macht auch noch die Tore. Was Harry leistet, ist herausragend“, lobte Bayerns Sportvorstand Max Eberl den Stürmer bei Sky.
Bereits zum Bundesliga-Auftakt zeigten sich die Bayern in Torlaune und schossen RB Leipzig mit 6:0 aus dem Stadion. Es folgte ein 3:2 beim FC Augsburg und ein Schützenfest gegen den Hamburger SV (5:0).
Auch beim 4:1 in Sinsheim wusste die Bayern-Offensive zu überzeugen und darf sich nun über den Rekord freuen.