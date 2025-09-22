Kritik an Bayern-Youngster Lennart Karl: "Da erwarte ich einfach mehr"

SPORT1 22.09.2025 • 16:58 Uhr Mario Basler findet kritische Worte für Bayern-Juwel Lennart Karl. Der Europameister von 1996 stimmt nicht zu, dass der 17-Jährige im Moment das größte Talent beim FC Bayern ist.

Mario Basler hat mit kritischen Worten über Bayerns Offensiv-Juwel Lennart Karl aufhorchen lassen.

„Wenn man sagt, er ist das größte Talent beim FC Bayern im Moment, dann muss ich sagen, dann fehlt aber noch ganz schön viel“, sagte der Europameister von 1996 in seinem Podcast „Basler ballert“ nach dem Startelf-Debüt des Teenagers am Wochenende gegen die TSG Hoffenheim (4:1).

Karl? „Da kam gar nichts“

„Man lobt ihn ja seit Monaten in den Himmel“, meinte der SPORT1-Experte und forderte: „Wenn ich die Chance von Anfang an kriege, dann muss ich mein Talent auch zeigen.“

Dass Karl mit 17 Jahren zu den jüngsten Spielern in der Bundesliga zählt, spielt für Basler keine Rolle: „Das hat auch nichts mit dem Alter zu tun, sondern da erwarte ich einfach mehr. Da kam aber gar nichts. Also das muss man klar und deutlich sagen. Und da darf man auch keine Rücksicht nehmen aufs Alter oder sonst irgendwas, sondern da ist einfach zu wenig gekommen.“

Zuspruch für Bayerns Youngster

Karl durfte am Samstag in der Bundesliga erstmals von Beginn an ran und verbuchte prompt seinen ersten Scorerpunkt. Der 17-Jährige bereitete kurz vor der Halbzeitpause das 1:0 durch Harry Kane vor. In der 62. Minute nahm Kompany den Youngster vom Feld.

„Er hat versucht, seine Arbeit bestmöglich zu machen, und wurde mit dem Assist belohnt“, sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl nach dem Sieg.