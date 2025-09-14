Kuntz: "Wir können eine Menge lernen"

SID 14.09.2025 • 06:36 Uhr Der Sportvorstand des Hamburger SV bitten nach dem 0:5 beim FC Bayern um Geduld mit der Mannschaft.

Sportvorstand Stefan Kuntz hat nach dem 0:5 beim FC Bayern um Geduld für den Hamburger SV gebeten. "Wir waren sieben Jahre in der 2. Liga. Geduld heißt nicht: Wir brauchen Geduld bis nächste Woche, sondern bis April, Mai", sagte er bei Sky. Zugleich betonte er: "Wenn wir die richtigen Schlüsse aus dem Spiel ziehen, können wir eine Menge lernen."

{ "placeholderType": "MREC" }

Tatsächlich lobte Kuntz Trainer Merlin Polzin sogar für dessen Personalentscheidungen. "Merlin hat den Mut gehabt, mit einer Mannschaft mit vielen jungen Spielern zu spielen", sagte er. Der Mut wurde freilich nicht belohnt. Die beiden Bundesliga-Debütanten Luka Vuskovic (18) und Aboubako Soumahoro (20) standen auf ihren Posten in der Abwehr zunächst ebenso hilflos im Wind wie ihre Mitspieler, beide waren zudem direkt an jeweils einem Gegentreffer beteiligt.

So fälschte Vuskovic den Schuss von Luis Díaz zum 0:4 ins eigene Tor ab (29.), Soumahoro hatte zuvor mit einem klaren Handspiel, das Schiedsrichter Tobias Stieler allerdings erst nach Intervention des VAR ahnden konnte, den Elfmeter-Treffer von Harry Kane (26.) verursacht. Kuntz gab sich dennoch gnädig: "Wir wollten aktiv verteidigen, haben das in der ersten Halbzeit gar nicht gut hinbekommen. In der zweiten Halbzeit hat es eine Idee besser ausgesehen."