Mainz mit neuen Verletzungssorgen: Stammspieler fällt bis Jahresende aus

Mainz mit neuen Verletzungssorgen

Der 28-Jährige Anthony Caci war zuletzt auf der rechten Seite unverzichtbar. Nun muss eine neue Lösung her.
Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss bis zum Jahresende auf Stammspieler Anthony Caci verzichten.

Wie die Rheinhessen mitteilten, erlitt der rechte Schienenspieler im Auswärtsspiel beim FC Augsburg (4:1) eine Muskelsehnenverletzung im rechten Oberschenkel.

Kein Comeback mehr in diesem Jahr

Der Comeback-Zeitpunkt hänge vom „individuellen Heilungsverlauf“ ab, sei „aber erst zu Beginn des Jahres 2026 erwartet“.

Caci war in Augsburg nach 83 Minuten ausgewechselt worden. Mit Ausnahme der Erstrundenpartie im DFB-Pokal hatte der Franzose bislang in jedem Pflichtspiel in der Startelf gestanden.

