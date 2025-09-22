Mainz mit neuen Verletzungssorgen: Stammspieler fällt bis Jahresende aus

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss bis zum Jahresende auf Stammspieler Anthony Caci verzichten.
Mainz mit neuen Verletzungssorgen
Der 28-Jährige Anthony Caci war zuletzt auf der rechten Seite unverzichtbar. Nun muss eine neue Lösung her.
Wie die Rheinhessen mitteilten, erlitt der rechte Schienenspieler im Auswärtsspiel beim FC Augsburg (4:1) eine Muskelsehnenverletzung im rechten Oberschenkel.
Kein Comeback mehr in diesem Jahr
Der Comeback-Zeitpunkt hänge vom „individuellen Heilungsverlauf“ ab, sei „aber erst zu Beginn des Jahres 2026 erwartet“.
Caci war in Augsburg nach 83 Minuten ausgewechselt worden. Mit Ausnahme der Erstrundenpartie im DFB-Pokal hatte der Franzose bislang in jedem Pflichtspiel in der Startelf gestanden.