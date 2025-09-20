"Mit Hansi habe ich schon gesprochen": Boateng offenbart Flick-Angebot

Daniel Höhn 20.09.2025 • 15:51 Uhr Jérôme Boateng hat seine Profi-Karriere beendet. In einem Interview hat er nun verraten, dass ihn ein Ex-Trainer zum Hospitieren eingeladen hat.

Nach der Verkündung seines Karriereendes als Profi hat sich Jérôme Boateng in einem Interview zur Trainer-Tätigkeit geäußert, die der Weltmeister von 2014 anstrebt.

„Vincent (Kompany; d. Red.) ist ein tolles Beispiel dafür, wie es ein ehemaliger Spieler zu einem großartigen Trainer gebracht hat. Sandro Wagner auch. Beide sind authentisch. Das will ich auch sein“, sagte Boateng der Welt am Sonntag in Bezug auf seine Trainer-Vorbilder.

„Mit Hansi habe ich schon gesprochen“

Insbesondere Boatengs ehemaliger Bayern-Trainer Hansi Flick sei für ihn „ein Riesenvorbild. Wie Jupp Heynckes bringt er als Mensch und Trainer einfach alles mit. Die beiden und Pep Guardiola waren meine besten Trainer, auch Horst Hrubesch und Huub Stevens waren super“.

Zudem verriet Boateng: „Mit Hansi habe ich schon gesprochen. Ich darf bei ihm beim FC Barcelona hospitieren, wann immer ich möchte. Ich freue mich sehr darauf.“

Mit Flick holte Boateng 2020 das Sextuple mit den Bayern, gekrönt mit dem Gewinn der Champions League.

„Vincent habe ich noch nicht gefragt, das werde ich aber tun“, sagte Boateng: „Auch bei meinem einstigen Mitspieler Patrick Vieira, Trainer von CFC Genua, möchte ich hospitieren.“