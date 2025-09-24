Müller als Bayern-Boss? "Wird immer meine Heimat bleiben"

Luca Utz 24.09.2025 • 20:04 Uhr Thomas Müller lässt seine Karriere in der MLS bei den Vancouver Whitecaps ausklingen. Über eine mögliche Rückkehr zum FC Bayern nach dem Karriereende macht sich der 36-Jährige noch keine Gedanken.

Dass man sich beim FC Bayern wünscht, dass Thomas Müller nach seinem Karriereende in einer neuen Funktion zum Verein zurückkehrt, ist ein offenes Geheimnis. Der Ur-Bayer selbst möchte sich jedoch noch nicht damit beschäftigen.

Im Interview mit t-online erklärte Müller auf Nachfrage, ob er sich nach seiner Zeit in Kanada vorstellen könne, als Verantwortlicher zu den Münchnern zurückzukehren: „Bayern wird immer meine Heimat bleiben. Aber erst mal genieße ich das Leben in Kanada und versuche, hier erfolgreich Fußball zu spielen.“

Rummenigge hofft auf Müller-Rückkehr

Müller möchte sich aktuell völlig auf den sportlichen Erfolg mit den Vancouver Whitecaps konzentrieren. Ex-Bayern-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge hält eine Müller-Rückkehr absolut für möglich.

„Ich finde, Thomas hat es richtig gemacht. Er macht in Nordamerika neue Erfahrungen, erweitert seinen Horizont, perfektioniert eine andere Sprache und lernt eine neue Kultur kennen. Er könnte sich dort ein Stück weit vorbereiten auf einen möglichen Job danach“, erklärte der 69_Jährige bei t-online.

Müller: Volle Konzentration auf MLS-Titel

Voraussetzung hierfür sei jedoch, dass Müller Lust auf diese „ganz neue Herausforderung“ habe. „Er hat Fußball gespielt auf höchstem Niveau, das würde ihm fraglos helfen. Und er kennt den Klub bestens. Aber klar ist auch: Ein Vorstands- oder Managerposten ist ein völlig anderer Job als der auf dem Platz“, betonte Rummenigge.