Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Zwei Spiele Sperre für Robin Zentner nach Foul an BVB-Star

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

2 Spiele Sperre nach Foul an BVB-Star

Robin Zentner kam gegen Karim Adeyemi zu spät - und wird nun dafür bestraft. Das ist Urteil ist bereits rechtskräftig.
Karim Adeyemi steht stellvertretend für Dortmunds starken Saisonstart. Der Flügelstürmer wirkt in der neuen Saison gereift - und weckt die Hoffnung, dass er seinen einen großen Makel endlich ausgemerzt hat.
SID
Robin Zentner kam gegen Karim Adeyemi zu spät - und wird nun dafür bestraft. Das ist Urteil ist bereits rechtskräftig.

Der FSV Mainz 05 muss für die Ligaspiele beim Hamburger SV am Sonntag und gegen Bayer Leverkusen am 18. Oktober auf Robin Zentner verzichten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Torhüter wurde nach seiner Roten Karte gegen Borussia Dortmund (0:2) vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen eines unsportlichen Verhaltens für zwei Spiele gesperrt. Das Urteil ist rechtskräftig.

Zentner war am Samstag gegen BVB-Stürmer Karim Adeyemi außerhalb seines Strafraums zu spät gekommen, hatte gefoult und wurde des Feldes verwiesen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite