Zwei Spiele Sperre für Robin Zentner nach Foul an BVB-Star

Der FSV Mainz 05 muss für die Ligaspiele beim Hamburger SV am Sonntag und gegen Bayer Leverkusen am 18. Oktober auf Robin Zentner verzichten.
2 Spiele Sperre nach Foul an BVB-Star
Robin Zentner kam gegen Karim Adeyemi zu spät - und wird nun dafür bestraft. Das ist Urteil ist bereits rechtskräftig.
Der Torhüter wurde nach seiner Roten Karte gegen Borussia Dortmund (0:2) vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen eines unsportlichen Verhaltens für zwei Spiele gesperrt. Das Urteil ist rechtskräftig.
Zentner war am Samstag gegen BVB-Stürmer Karim Adeyemi außerhalb seines Strafraums zu spät gekommen, hatte gefoult und wurde des Feldes verwiesen.